El Mundial no es solo la fiesta máxima para los amantes del fútbol, sino también el escenario donde históricamente se dirime la supremacía de los violentos. Ser la barra oficial de la Selección Argentina otorga un estatus que luego se traduce en puro poder en el ámbito local. Sin embargo, para esta edición en Estados Unidos, México y Canadá, el panorama para las organizaciones criminales de los tablones viene sumamente raleado debido a los feroces controles internacionales.

A diferencia de otras épocas, ni Los Borrachos del Tablón (River Plate) ni La Doce (Boca Juniors) tienen previsto enviar delegaciones nutridas. En su lugar, otras barras pretenden hacerse fuertes y copar el paravalanchas el próximo martes 16 de junio en el debut ante Argelia en Kansas City. El gran candidato a liderar la excursión es el "Gitano" Pedro Minuet, referente de la barra de Belgrano de Córdoba, quien ya estuvo expuesto en Qatar 2022. También se espera la presencia de dos históricos: el "Cabezón" Emerson (Argentinos Juniors) y el "Bocón" Emiliano (Huracán), además de segundas líneas de equipos de la Primera Nacional y el Ascenso, a quienes se les exigió máxima discreción a cambio de sus tickets.

El súper filtro del FBI y "Tribuna Segura"

Vulnerar la seguridad norteamericana parece una misión imposible. El Ministerio de Seguridad de la Nación envió al Comité Organizador y a las autoridades de las sedes una lista con 34.000 nombres que integran el derecho de admisión. Aunque la mayoría de los nombres corresponden a contravenciones menores o deudores alimentarios, el diez por ciento real son barras pesados que tendrán que ver el torneo por televisión.

Para garantizar que no ingresen a los estadios, Argentina envió una comitiva estratégica de solo dos personas pero respaldada por un software de alertas de alta tecnología conectado directamente con Migraciones y la oficina de Homeland Security. Se trata de Franco Berlín, Director Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos (a cargo de Tribuna Segura), y Alejandro Eboli, jefe de la División Eventos Deportivos de la Policía de la Ciudad, quien conoce cara a cara a los capos porteños. Ambos se ubicarán en el primer vallado de las cabeceras para marcar a cualquier violento ante la policía local y el FBI, que vigilará los accesos bajo las estrictas normativas vigentes en la presidencia de Donald Trump.

Los capos que se quedan afuera

En la lista de prohibidos aparecen los nombres más rutilantes del fútbol argentino. La nómina de Boca está encabezada por Rafael Di Zeo, quien tiene derecho de admisión sin fecha de vencimiento. Su ladero, Mauro Martín, tampoco viajará: la última vez que intentó ingresar a Estados Unidos como turista fue retenido en el aeropuerto y deportado. Por el lado de River, el filtro es total: los hermanos Ferreras y el "Pato" Ariel Calvici están vedados junto a 300 integrantes de sus primeras y segundas líneas.

La misma suerte corren los líderes de Avellaneda: Leandro Paredes (jefe de Los Pibes de Racing), Mario Nadalich y Juan Ignacio Leczniki (capos de Los Diablos de Independiente) tienen el ingreso prohibido y sus nombres están resaltados en la Embajada de EE.UU.

Incluso aquellos violentos que no contaban con una prohibición de concurrencia vigente sufrieron el "rebote" inmediato de sus visados por parte de la Embajada norteamericana en Buenos Aires debido a antecedentes penales o procesos judiciales abiertos, dejando la tribuna de la Scaloneta bajo un control policial sin precedentes.