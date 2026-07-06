Las botas con interior de corderito volvieron a instalarse como uno de los calzados más buscados del invierno 2026. Lo que durante años estuvo asociado únicamente a la comodidad del hogar hoy ocupa un lugar central en las tendencias de moda gracias a su combinación de abrigo, confort y estilo.

Influencers, celebridades y referentes del mundo fashion las incorporaron a sus outfits diarios, impulsando el regreso de un diseño inspirado en las clásicas botas tipo UGG, que este año se reinventa con nuevos colores, formatos y materiales.

La principal característica de este calzado es su capacidad para conservar el calor durante los días más fríos. El interior revestido con piel sintética o corderito brinda un excelente aislamiento térmico, mientras que el exterior, generalmente confeccionado en gamuza o materiales similares, aporta un estilo relajado que combina con las tendencias actuales.

La oferta también se amplió respecto de temporadas anteriores. Hoy pueden encontrarse modelos de caña baja, media o alta, versiones con plataforma, suelas chunky y diseños clásicos en tonos camel, negro, chocolate, gris o arena.

A la hora de vestir, las posibilidades son cada vez más amplias. Una de las combinaciones más elegidas incluye leggings térmicos, sweaters oversize y tapados largos de lana. También se adaptan perfectamente a jeans rectos o wide leg, camperas puffer, bufandas XL y gorros tejidos.

Para quienes prefieren un estilo más sofisticado, las botas con corderito también pueden integrarse con pantalones de sastrería relajados, sweaters de cashmere y abrigos estructurados, logrando un equilibrio entre comodidad y elegancia.

Los fabricantes, además, incorporaron mejoras técnicas para hacerlas más funcionales. Muchos modelos cuentan con plataformas ultralivianas, suelas de mayor adherencia para superficies húmedas, materiales resistentes al agua e interiores más acolchados, pensados para brindar mayor comodidad durante largas caminatas.

Con temperaturas que en muchas regiones del país descienden por debajo de los 10 grados, este tipo de calzado aparece como una alternativa al uso cotidiano de zapatillas, ofreciendo un mayor aislamiento térmico sin resignar estilo. Por eso, para muchos especialistas en moda, las botas con corderito son el calzado que marcará la temporada invernal 2026.