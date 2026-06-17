Las cábalas de la mamá de Mac Allister para alentar a su hijo en el Mundial

Silvina Riela, madre de Alexis Mac Allister, compartió las sensaciones del plantel argentino antes del estreno mundialista contra Argelia el 16 de junio de 2026 en el Kansas City Stadium. La mujer pudo encontrarse con el mediocampista y transmitió un mensaje de calma sobre el estado del grupo dirigido por Lionel Scaloni. Según sus palabras, "Lo vimos muy tranquilo: me dijo que el equipo está muy bien".

La exigencia de defender el título mundial pesa en el ambiente, algo que Riela reconoce plenamente. Al respecto, manifestó que "En este Mundial vienen siendo campeones y poder sostener eso y lograrlo que sería histórico trae un plus de responsabilidad".

Sin embargo, su percepción sobre la unidad del grupo es positiva, afirmando que "Los veo sólido. Estuvimos al lado de una familia con cosas en común, con tres hijos futbolistas, con Carolina (Baldini, madre de los hijos del Cholo Simeone). Se dan cosas insólitas dentro del futbol".

Sobre el presente futbolístico de su hijo, quien afronta su segundo torneo de este tipo tras una etapa destacada en Inglaterra, comentó que "A Alexis lo veo muy bien, viene de una temporada buena, cumpliendo objetivos del Liverpool, con nuevo DT".

También llevó tranquilidad sobre el estado físico de los convocados al mencionar que "Estuve con Dany Martínez, el médico, y se están recuperando todos". Además, valoró la gestión del cuerpo técnico al señalar que "Scaloni le ha dado posibilidades a chicos de estar en un Mundial".

Más allá de lo deportivo, la familia mantiene vivos rituales que los acompañaron en éxitos previos. Riela confesó que "Tengo un montón de cábalas. Traje algunas cosas: piedras, estampitas, una gorra que la tuve en Qatar y en la Copa América". Uno de los elementos más significativos es el trapo que cuelgan en la tribuna, aunque para esta edición debieron renovarlo.

La madre del futbolista explicó que "Hay un tema de la bandera que siempre ponemos en el estadio para que Alexis identifique dónde estamos y dice 'La Pampa'. Habíamos llevado una que dio vueltas y cuando el Liverpool salió campeón no apareció de vuelta. Y hay cambio de bandera... pero confiamos que esta nueva viene cargada con las mismas energías. También fuimos a La Pampa a llevarle al obispo la camiseta de Alexis para que la bendiga". Con estos objetos y la confianza en el rendimiento del equipo, la familia espera el inicio del sueño en Estados Unidos.