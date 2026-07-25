La Justicia esclareció el robo de varias bolsas de cebolla ocurrido en una finca de Jáchal y recuperó los elementos sustraídos tras un allanamiento realizado en el barrio Los Trigales. La investigación comenzó el pasado 23 de julio, cuando un agricultor de apellido Villafañe denunció que desconocidos habían ingresado a una propiedad de su familia y se habían llevado bolsas con cebollas.

Fuentes policiales informaron que el damnificado aportó registros de las cámaras de seguridad, que fueron analizados por la Brigada de Investigaciones de la UFI Norte. El trabajo permitió reconstruir parte de los movimientos registrados durante el hecho e identificar a tres hombres como presuntos autores.

Los sospechosos fueron identificados por sus apellidos como Pavón, Bravo y Poblete. Con las pruebas reunidas, el fiscal Sohar Aballay solicitó una orden de allanamiento, procedimiento en el que también intervino la ayudante fiscal Vargas. El operativo se concretó en una vivienda del barrio Los Trigales. Allí, los investigadores encontraron y secuestraron las bolsas de cebolla denunciadas como robadas.

Además, durante el procedimiento fueron secuestradas prendas de vestir que serían las utilizadas durante el hecho y un automóvil Chevrolet Corsa blanco, que quedó a disposición de la Justicia como parte de la investigación.

Todo lo incautado fue trasladado y puesto a disposición de la UFI Norte, que continuará con las actuaciones para establecer el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Los tres hombres quedaron vinculados al legajo judicial por el delito de hurto, mientras la causa continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.

El análisis de las imágenes aportadas por el denunciante resultó clave para avanzar rápidamente en la investigación y recuperar los elementos sustraídos.