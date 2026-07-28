Revelaron que desvalijaban desde hacía días la casa de la anciana fallecida

La investigación por el hallazgo del cuerpo de Ángela Álvarez, la jubilada de 81 años encontrada sin vida en su vivienda del barrio Alberdi, en Santa Lucía, dio un giro en las últimas horas. Las nuevas pericias y el análisis de cámaras de seguridad permitieron establecer que la vivienda estaba siendo saqueada desde hacía varios días, mientras el cadáver permanecía en una de las habitaciones en avanzado estado de descomposición.

En un primer momento, el caso parecía limitarse al intento de robo de una heladera protagonizado por dos hombres que fueron sorprendidos por un vecino. Sin embargo, el avance de la investigación descartó esa hipótesis y reveló que los delincuentes habían ingresado en reiteradas oportunidades para llevarse distintos bienes de la propiedad ubicada sobre calle Zuviría.

La confirmación llegó tras el reconocimiento realizado por familiares de la víctima. Su hijo y su nieto recorrieron la vivienda y advirtieron el faltante de numerosos elementos. Según constataron, los delincuentes habían sustraído una cocina, una garrafa, un televisor de 32 pulgadas, una mesa, varias sillas, ropa de cama y otros objetos de valor. En el inmueble solo quedaron prendas de vestir, documentación y utensilios desparramados.

Las cámaras fueron determinantes

El relevamiento de las cámaras de seguridad privadas de la zona aportó una prueba clave para la causa. Las imágenes registraron que, un día antes del hallazgo del cuerpo, dos hombres salieron de la vivienda empujando un carrito cargado con sillas y otras pertenencias, para luego dirigirse hacia calle Roque Sáenz Peña.

La secuencia reforzó la hipótesis de un "robo hormiga", con ingresos reiterados al domicilio para retirar distintos objetos sin llamar la atención.

La maniobra llegó a su fin alrededor de las 19 del lunes, cuando los sospechosos intentaron llevarse la heladera, el último electrodoméstico de gran tamaño que permanecía en la vivienda. Un vecino observó la situación y dio la voz de alerta. Al verse descubiertos, los hombres abandonaron el artefacto e intentaron escapar.

Uno de ellos fue reducido por el propio vecino hasta la llegada de la Policía. Se trata de Gabriel Pozo Ale, de 32 años, quien posee antecedentes condenatorios por delitos contra la propiedad. Su presunto cómplice logró huir y continúa siendo buscado.

El hallazgo del cuerpo

Al ingresar al inmueble, efectivos de la Seccional Quinta encontraron a Ángela Álvarez tendida junto a su cama. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, con presencia de fauna cadavérica, lo que indicaba que el fallecimiento había ocurrido varios días antes.

La médica legista que examinó a la mujer en el lugar no detectó signos de violencia ni lesiones compatibles con un hecho criminal. La principal hipótesis sostiene que la jubilada falleció por causas naturales y que los delincuentes aprovecharon esa circunstancia para desvalijar la vivienda.

Los investigadores estiman que la muerte ocurrió entre 72 y 96 horas antes del hallazgo. Vecinos del barrio manifestaron que la última vez que vieron con vida a la mujer fue el jueves 23 de julio, cuando salió a realizar compras. Tampoco se detectaron puertas o ventanas forzadas, por lo que se presume que los autores ingresaron por el fondo del terreno o por otro acceso vulnerable.