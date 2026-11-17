Dos equipos, mucha preparación y un marcador que cambió de dueño durante la competencia. El Colegio Juan Pablo II de Rawson y la Escuela Fray Justo Santa María de Oro de Jáchal protagonizaron un nuevo encuentro de UPD Unidos por el Desafío, el programa de GRUPO HUARPE que pone a prueba los conocimientos de los estudiantes sanjuaninos. Después de un comienzo favorable para las representantes de Rawson y una remontada de las jachalleras, la definición llegó con la lluvia de preguntas. Finalmente, las Camilas se quedaron con la victoria por 25 a 21 y aseguraron su lugar en los octavos de final.

Por el equipo azul participaron Paula Ahumada y Amira Mura, alumnas de 5° 2° de la Escuela Fray Justo Santa María de Oro. Las chicas llegaron al estudio con nervios, pero también con una buena preparación: contaron que aprovecharon cada momento libre para estudiar y repasar los contenidos. Su traslado desde Jáchal fue posible gracias a la colaboración de Ruiz Servicios Mineros, que las acompañó para que pudieran participar del desafío.

Paula y Amira contra Camila Fernández y Camila Goyochea representando a sus compañeros en UPD. FOTO HUARPE.

Del otro lado estuvieron Camila Fernández y Camila Goyochea, representantes del equipo naranja del Colegio Juan Pablo II, 5° A, de Rawson. Las dos comparten nombre, aunque no pertenecen al mismo grupo de amigas. Sin embargo, tienen sus lugares en filas cercanas y una costumbre que las une: siempre están dispuestas a prestarse útiles y darse una mano cuando hace falta.

Un empate que dejó todo abierto

La competencia comenzó con la ruleta de preguntas. El equipo azul no logró sumar en las consignas de Arte, Geografía y Ciencia, mientras que el naranja respondió correctamente en Historia, Matemática y Deportes. Así, las representantes de Rawson tomaron la delantera por 3 a 0.

Pero Jáchal no tardó en reaccionar. En el bloque de Verdadero o Falso, las chicas del equipo azul eligieron Deportes y sumaron 3 puntos. Las naranjas respondieron en Arte y agregaron 2. Luego, en unir conceptos, Jáchal volvió a destacarse con Matemática y consiguió otros 3 puntos, mientras que Rawson sumó 1 con Lengua. El tablero quedó igualado 6 a 6 y la definición seguía abierta.

El tutti frutti volvió a mover los números: al equipo azul le tocó la letra C y consiguió 8 puntos, mientras que el naranja recibió la A y también aportó al marcador. Finalmente, llegó la lluvia de preguntas, donde las Camilas lograron sumar 10 puntos frente a los 6 de sus rivales.

Con un resultado final de 25 a 21, el Colegio Juan Pablo II de Rawson se quedó con el encuentro y avanzó a los octavos de final. Las Camilas siguen en carrera por el gran premio: el viaje a Bariloche 2027 para los egresados, junto a Travel Rock.

Dónde verlo

UPD Unidos por el Desafío se emite de lunes a viernes, de 18:30 a 19:30, por HUARPE TV (19.2 TDA) y plataformas digitales, con la conducción de Mari Leiva y Lito García.