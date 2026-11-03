El gimnasio E&M Cheerleading, de Santa Lucía, fue el único representante sanjuanino en The World Experience, disputado en Río de Janeiro, Brasil, y volvió con dos títulos internacionales de hip hop y la distinción de campeón de campeones. Black Savage ganó en Junior y Savage se impuso en Open (adultas), donde además obtuvo el puntaje más alto entre los primeros puestos de danza. Un tercer equipo, Cheetas, alcanzó el cuarto lugar en cheerleading Junior.

Detrás de esos resultados está el trabajo de Mariángeles "Mari" Leiva, entrenadora de ambas coreografías ganadoras e integrante de Savage. En una entrevista en Yo Te Invito, de HUARPE TV, habló con emoción de un proyecto que empezó con una sola alumna y hoy compite fuera del país.

"El dance es mi hijito, es mi proyecto realmente", contó Mari. Y al recordar el recorrido de sus alumnas, agregó: "Empecé con una alumna y hoy verlas ahí campeonas mundiales es como súper orgullosa".

Los equipos que representaron a San Juan

El certamen reunió competidores de diez países: Brasil, Chile, Argentina, Rusia, Estados Unidos, Puerto Rico, Ecuador, Colombia, México y Perú. La delegación de E&M estuvo integrada por unas 25 personas, entre deportistas, entrenadores y familiares.

Black Savage, campeón Junior de hip hop, estuvo formado por Catalina Bazán, Lupe Pelletier, Victoria Rupcic, Alma Carrizo, Luján Ramos, Emma Iturrieta, Valentina Guardia y Paulina Tores.

Con las medallas obtenidas en Brasil.

Savage, campeón Open y ganador de campeón de campeones, estuvo integrado por Lupe Pelletier, Milena Pelletier, Catalina Bazán, Ana Sol Leiva y Mariángeles Leiva. La distinción reconoce a la coreografía con mayor puntaje entre las ganadoras de la disciplina y fue obtenida por E&M por segundo año consecutivo. Cada integrante recibió un anillo como parte del reconocimiento.

Cheetas logró el cuarto puesto en cheerleading Junior con Emma Iturrieta, Victoria Rupcic, Sol Orrego, Emilia Artazo, Clara Medina, Juana Ibaceta, Luz Cortes y Bernardita Güell.

La emoción y la exigencia detrás del triunfo

Para Mari, los resultados son también una medida de cuánto crecieron las chicas que entrena. En la entrevista explicó que, en hip hop competitivo, los jueces no evalúan solamente los pasos: observan la sincronización, la fuerza, la expresión y los desplazamientos que permiten formar distintas figuras sobre el escenario.

"Es una cuestión muy técnica, de que estén todos coordinados", señaló. Los cambios de ubicación deben coincidir con la música y con el movimiento de todo el grupo, después de meses de preparación conjunta.

La entrenadora, que también conduce el noticiero de HUARPE TV y el programa UPD Unidos por el Desafío, compartió el título desde dos lugares: como responsable de las coreografías y como competidora del equipo Savage.

Una historia familiar de 31 años

Marcelo Leiva, padre de Mariángeles, recordó que E&M tiene 31 años de trayectoria y que incorporaron el cheerleading alrededor de 2008, cuando la disciplina todavía era poco conocida en San Juan. "Yo creo que el sueño de todo entrenador es lograr alguna vez un título mundial", expresó.

En el funcionamiento del gimnasio también participan Elsa, madre de Mari, en la administración, y sus hermanas como entrenadoras y responsables de equipos. Marcelo destacó el carácter mixto e inclusivo del cheerleading: "Todos tienen una función, todos son útiles, todos sirven para el equipo".

El próximo desafío llegará el 15 de noviembre, con un campeonato nacional en Buenos Aires. Mari también aspira a contribuir a la formación de una selección argentina de cheerleading o danza competitiva. "Lo logramos, pero podemos crecer más todavía", sostuvo.