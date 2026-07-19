Las cinco señalaes que hacen soñar a Argentina con el Mundial

Las cábalas y estadísticas toman fuerza entre los hinchas antes de la definición de una Copa del Mundo. De cara al partido decisivo frente a España, donde el equipo buscará su cuarta estrella, existen cinco datos que generan optimismo. El primero se vincula a México 1986, cuando el conjunto nacional venció 2-1 a Inglaterra en cuartos de final antes de consagrarse. Cuarenta años después, el seleccionado repitió ese mismo marcador ante el rival británico en semifinales.

El segundo factor se sostiene en que históricamente solo tres partidos de cuartos de final finalizaron 3-1. Ocurrió en 1938 con el triunfo de Italia ante Francia, en 1962 con la victoria de Brasil sobre Inglaterra y en 2026 con el éxito argentino ante Suiza. En las tres ocasiones, el ganador era el campeón vigente, empezó ganando 1-0, recibió el empate y cerró el juego 3-1. Tanto los italianos como los brasileños terminaron alzando el trofeo tras esa coincidencia.

Por otra parte, durante el segundo tiempo de la semifinal, Lionel Scaloni ordenó el ingreso en simultáneo de Nicolás Otamendi con la camiseta 19, Rodrigo De Paul con la 7 y Gonzalo Montiel con la 4. Los usuarios en redes sociales asociaron estos dorsales con el 19 de julio, fecha de la final, y con el objetivo de conseguir el cuarto título, además de coincidir con las 16 horas, el horario del encuentro.

La matemática también se trasladó al balance del torneo, donde la Selección acumula 19 goles anotados y 7 recibidos, replicando la fecha del cruce definitivo. Finalmente, el cruce ante España representará el partido 104 de Lionel Scaloni al frente del cuerpo técnico, una cifra que es idéntica a la cantidad total de compromisos disputados en el Mundial 2026.