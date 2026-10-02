La escasez de memoria RAM que afecta a la industria tecnológica podría provocar nuevos aumentos en las consolas durante 2027. El fabricante Micron advirtió que la demanda continuará por encima de la oferta durante ese año y también en 2028, una situación que presionaría los costos de producción.

La compañía, uno de los principales fabricantes de memoria del mundo, anticipó que sus clientes deberán afrontar “precios mucho más altos” en 2027 respecto de los valores actuales. El escenario impactaría especialmente en productos que utilizan grandes cantidades de memoria, entre ellos las consolas de videojuegos.

La inteligencia artificial, detrás de la escasez

Uno de los principales factores detrás de esta situación es el crecimiento de la inteligencia artificial. La demanda de memoria por parte de los centros de datos llevó a los fabricantes a priorizar este segmento, mientras que Micron decidió alejarse de la producción de memoria destinada al mercado de consumidores.

Según Sanjay Mehrotra, presidente de Micron, la relación entre oferta y demanda será todavía más ajustada durante 2027 y 2028. La empresa tampoco pudo establecer cuándo el mercado volverá a equilibrarse.

El fabricante tiene previsto ampliar su capacidad de producción con nuevas instalaciones, pero esas inversiones no tendrían un efecto inmediato sobre la disponibilidad de memoria.

Qué puede pasar con PlayStation, Xbox y Nintendo

El impacto podría sentirse tanto en las consolas actuales como en la próxima generación. Los análisis citados en el sector anticipan que PlayStation 6 y Xbox Project Helix podrían superar los US$1.000 de precio, aunque esos valores todavía no fueron confirmados oficialmente por Sony ni Microsoft.

Nintendo tampoco queda al margen. La continuidad de la crisis de memoria podría generar nuevas modificaciones en el precio de Nintendo Switch 2, de acuerdo con las proyecciones difundidas por especialistas del sector.

La presión sobre los costos no se limita a las consolas: también afecta a computadoras y componentes como los módulos DDR5, cuya disponibilidad se redujo por el aumento de la demanda vinculada con la inteligencia artificial.

Una crisis que podría extenderse hasta 2028

Micron prevé que la escasez continuará durante al menos los próximos dos años. Por ese motivo, el mercado de videojuegos enfrenta un escenario en el que fabricar nuevas consolas podría resultar cada vez más costoso.

Así, 2027 aparece como un año clave para la industria: mientras Sony y Microsoft preparan sus próximas plataformas, el precio de la memoria será uno de los factores que podría definir cuánto deberán pagar los consumidores.