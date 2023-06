Las contundentes palabras de Ikai Gündogan tras convertirse en refuerzo del Barcelona

El mediocampista alemán, Ilkay Gündogan, es nuevo jugador del Barcelona y sorprende al mundo. Tras consagrarse con el Manchester City en la UEFA Champions League y ser pieza clave para Pep Guardiola, decidió cambiar de aires. En las dos próximas temporadas, el germano vestirá los colores "azulgranas". Ya se despidió de los "Citizens" y ahora sólo piensa en sus próximos pasos en el conjunto catalán. En una carta de despedida que ha publicado The Players' Tribune, el mismo dejó contundentes palabras.

"Llevaré al City siempre en mi corazón. Este club me ha hecho cumplir todos mis sueños y siempre estaré agradecido por esta oportunidad. Ha sido un privilegio y un placer total formar parte del Manchester City durante los últimos siete años. Me he sentido parte de una familia muy especial. He tenido la suerte de haber vivido tantos momentos inolvidables en mi tiempo aquí y haber sido capitán en esta temporada tan especial ha sido la mejor experiencia de mi carrera", partió diciendo Gündogan.

Asimismo, Ilkay destacó: "Una vez (Pep) me dijo: "Ojalá pudiera jugar con 11 centrocampistas. Todos ustedes pueden ver el juego cinco pasos adelante. Una de las llamadas más difíciles que tuve que hacer fue a Pep, diciéndole que me iba a ir. Todo lo que pude hacer fue decir gracias. No solo por esta temporada, o por todos los trofeos, sino por traerme aquí en primer lugar. Nunca olvidaré cuando me lastimé la rodilla al final de la temporada con el Dortmund y tuve que operarme, estaba tan preocupado de que el City se retirara del trato por mí".

"También me gustaría agradecer a todos mis compañeros de equipo, pasados y actuales, que han jugado un papel tan especial para hacer que mi tiempo aquí sea tan increíble. Finalmente, me gustaría agradecer a los increíbles fanáticos del City. Me han apoyado desde el momento en que llegué, y les debo mucho a todos por su apoyo. Cuando tuve que darles la noticia a los chicos de que me iba en nuestro chat grupal, me emocioné mucho", argumentó el alemán.

"El Barcelona o nada"

Sobre el Barcelona, Ilkay Gündogan aportó: "Si me iba a mudar, solo hay un club en el mundo que tenía sentido. Era Barcelona o nada. Desde que era un niño pequeño, soñaba con usar esa camiseta algún día. Confío en que me quedan algunos años más al más alto nivel, y solo quiero ayudar a que el Barcelona vuelva a estar donde se merece. Será un reencuentro con mi viejo amigo Lewa, y estoy emocionado de jugar con otro entrenador a quien admiro desde hace mucho tiempo. Cuando Xavi y yo hablamos sobre el proyecto, parecía tan natural. Veo tantas similitudes entre nosotros en la forma en que vemos el juego".