La Iglesia Catedral de San Juan se llenó de coronas de flores durante la despedida de los cuatro sanjuaninos que murieron en la tragedia aérea ocurrida en el Parque Provincial Ischigualasto. Los arreglos llegaron en representación de instituciones, funcionarios, compañeros de trabajo, familiares y personas vinculadas con las víctimas.

Las coronas fueron colocadas en distintos sectores del templo, donde se realizó el velatorio de Carlos Heredia, director de Protección Civil; Marcelo Videla, subjefe de la Policía de San Juan; Rubén Castro, jefe del Cuerpo de Bomberos de la Policía; y Jorge Carbajal, subjefe de Bomberos.

Entre los nombres que pudieron identificarse en las cintas figuraron la ministra de Gobierno, Laura Palma, y el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez. También hubo una corona enviada por la Policía Federal Argentina y otra del Parque Provincial Ischigualasto, lugar donde ocurrió el siniestro.

Desde distintos municipios también hicieron llegar sus muestras de acompañamiento. Una de las coronas llevaba el nombre de la Municipalidad de Iglesia y de su intendente, Jorge Espejo. Otra fue enviada por el intendente de Ullum, David Domínguez, junto con su familia, mientras que también apareció un arreglo firmado por el intendente de 25 de Mayo, Rodolfo Jalife.

Las dependencias y los compañeros de la Policía de San Juan tuvieron una presencia marcada entre las ofrendas. En las cintas se observaron mensajes del Departamento Administración, de compañeros de la División Delitos Especiales y de integrantes de distintas áreas de la fuerza.

“Gracias por cuidarnos con rectitud y abnegación”, decía una de las dedicatorias. Otra corona llevaba el mensaje “Hasta siempre, queridos superiores”, firmado por integrantes de una promoción policial.

También hubo arreglos enviados por familiares. En una de las coronas se alcanzó a leer una dedicatoria de hermanos de una de las víctimas, mientras que otras expresaban mensajes de agradecimiento, respeto y reconocimiento por la tarea que los cuatro desarrollaron dentro de la seguridad y la atención de emergencias.

Las coronas ocuparon buena parte de los laterales de la Catedral y acompañaron el ingreso de miles de sanjuaninos que se acercaron para despedirlos. Cada una reflejó el impacto que provocaron las cuatro muertes y los vínculos que Heredia, Videla, Castro y Carbajal construyeron durante sus trayectorias personales y profesionales.

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