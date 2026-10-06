Fuentes calificadas confirmaron a DIARIO HUARPE cuáles serían para la gestión de Marcelo Orrego las cuatro principales prioridades viales de San Juan: la Ruta Nacional 40, tomada como un solo corredor aunque con obras diferenciadas en sus tramos norte y sur; la Ruta 150 entre Jáchal y Rodeo; la Ruta 20 entre San Juan y Caucete; y la Ruta 153 en el sur provincial. En términos de intervenciones concretas, son cinco tramos: 40 Norte, 40 Sur, 150, 20 y 153.

El dato cobra relevancia porque la Provincia sumó nuevas fuentes de financiamiento para infraestructura: el aporte de US$250 millones vinculado al acuerdo con Vicuña y el bono provincial de US$600 millones. A eso se agrega el crédito de US$160 millones aprobado por CAF para la transformación de la Ruta 40 Sur.

La planificación también coincide con el convenio que San Juan firmó con Nación para administrar durante 20 años distintos tramos de las rutas nacionales 40, 20, 153, 150 y 149. El acuerdo le permite a la Provincia financiar, mantener y ejecutar obras sobre esos corredores, que siguen siendo de jurisdicción nacional.

Ruta 40 Norte: la primera obra ya está encaminada

La prioridad más avanzada es la Ruta 40 Norte. El Gobierno provincial esta en proceso de licitación el tramo Talacasto-San Roque, con una intervención de más de 90 kilómetros y un presupuesto oficial de $26.103 millones. La apertura de sobres está prevista para el 7 de octubre y el plazo de ejecución es de 540 días. Los fondos provienen del acuerdo con Vicuña.

Ruta Nacional 40 Norte. (Foto: gentileza)

El proyecto integral contempla 143 kilómetros hasta Jáchal. En distintos sectores se prevén recuperación de calzada, ensanches, banquinas, terceras trochas y una doble vía entre Albardón y Villicum. Es un corredor central para el movimiento productivo y minero del norte provincial.

Ruta 40 Sur: casi 50 kilómetros de autopista

En el extremo sur, CAF aprobó un préstamo de US$160 millones para transformar cerca de 50 kilómetros de la Ruta 40 en una autopista de doble calzada. El proyecto contempla dos carriles por sentido, separación central, intercambiadores, colectoras e iluminación LED. CAF estima que la obra generará más de 4.000 empleos y reducirá un 35% los tiempos de viaje.

La obra apunta a mejorar la conexión de San Juan con Mendoza y los corredores hacia Chile y los mercados del Pacífico, una infraestructura que adquiere importancia ante el crecimiento de las exportaciones mineras.

Ruta 150: Jáchal-Rodeo

La Ruta 150 entre Jáchal y Rodeo aparece entre los corredores que la Provincia prevé intervenir. El plan contempla recuperar la carpeta asfáltica y sumar sectores de sobrepaso, con especial atención al tránsito pesado.

Ruta 153, que une Jáchal con Rodeo. (Foto: gentileza)

Su importancia minera es concreta: el Gobierno provincial proyecta que la estación Jáchal del Belgrano Cargas reciba producción de Vicuña que llegaría hasta ese nodo ferroviario a través de la Ruta 150. La Provincia también vinculó este corredor con las futuras necesidades logísticas de la minería.

Ruta 20: el acceso este que ya tiene proyecto

La modernización de la Ruta 20 entre San Juan y Caucete contempla una inversión de US$178 millones del BID. El proyecto abarca 24,5 kilómetros y prevé convertir la actual traza en una autovía de doble calzada, con colectoras, nuevos cruces, obras hidráulicas y un puente de 210 metros sobre el río San Juan.

Pero hay una precisión: esta obra no debe presentarse como financiada por el bono de US$600 millones. El Gobierno ya aclaró que la intervención de Ruta 20 en marcha tiene otro esquema de financiamiento.

Ruta 153: clave para Los Berros y la cal

La Ruta 153 completa el esquema de prioridades. El convenio Nación-Provincia incluye este corredor y el objetivo oficial es mejorar la conexión de Sarmiento con Calingasta y fortalecer el vínculo de Los Berros con la red vial hacia el oeste.

La importancia para la economía minera está en Los Berros, uno de los principales polos de producción de carbonato de calcio del país. La propia Vialidad Nacional identificó a la RN153 como una vía de alto tránsito industrial y productivo en la zona.

Ruta 153 que une Los Berros con Mendoza. (Foto: gentileza)

Además, la planificación logística provincial ya vinculó a la 153 con el abastecimiento de infraestructura ferroviaria para el sur minero. DIARIO HUARPE informó que la Provincia prevé que las rutas 150 y 153 formen parte del esquema para abastecer los nodos de Jáchal y Albardón.

Así, las prioridades señaladas por las fuentes dibujan un mapa vial estrechamente relacionado con la expansión minera: la 40 para conectar los proyectos del norte y mejorar la salida hacia Mendoza; la 150 para el corredor Jáchal-Iglesia; la 20 para el acceso este; y la 153 para la actividad calera y la conexión con el oeste.

El listado todavía no fue presentado públicamente por el Gobierno como un ranking formal. Pero los cuatro corredores coinciden con rutas que ya tienen proyectos, financiamiento, convenios o anuncios oficiales y que aparecen vinculadas al crecimiento productivo que San Juan espera para los próximos años.