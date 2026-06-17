La goleada por 3-0 sobre Argelia en el debut dejó a la Selección argentina en una posición inmejorable dentro del Grupo J del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni sumó sus primeros tres puntos, tomó la cima de la zona por diferencia de gol y dio un paso importante hacia los 16avos de final.

Tras la primera fecha, Argentina comparte el liderazgo con Austria, que también ganó en su presentación. Sin embargo, el conjunto albiceleste cuenta con una mejor diferencia de gol, factor que puede resultar determinante en caso de igualdad de puntos.

La clasificación podría quedar encaminada en la próxima jornada, cuando Argentina enfrente a Austria. Una victoria le permitiría llegar a seis unidades y quedar muy cerca de asegurar matemáticamente el pase a la siguiente ronda, dependiendo también del resultado entre Jordania y Argelia.

Incluso un empate ante los austríacos mantendría a la Selección en una situación favorable de cara al último compromiso de la fase de grupos frente a Jordania. En ese escenario, seguiría dependiendo de sí misma para avanzar.

El formato del Mundial 2026 amplía las posibilidades de clasificación, ya que además de los dos primeros de cada grupo, también acceden a la fase eliminatoria varios de los mejores terceros. Por eso, el triunfo inicial y la amplia diferencia de gol obtenida frente a Argelia representan una ventaja significativa.

Argentina volverá a jugar el 22 de junio ante Austria y cerrará su participación en el Grupo J el 27 de junio frente a Jordania. Si mantiene el nivel mostrado en el debut, podría sellar su boleto a los 16avos de final antes de la última fecha y comenzar a enfocarse en el cuadro eliminatorio.