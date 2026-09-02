Las Fuerzas Armadas de Jordania informaron que sus sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron 10 de los 13 misiles balísticos procedentes de Irán que ingresaron al espacio aéreo del país durante las últimas horas. Los otros tres proyectiles lograron atravesar las defensas, pero terminaron cayendo en zonas alejadas de los principales centros urbanos.

Las autoridades señalaron que no se registraron víctimas ni personas heridas como consecuencia de la incursión. Tras los impactos, equipos especializados del Ejército fueron desplegados para inspeccionar los sectores donde quedaron restos de los proyectiles y garantizar la seguridad de la población.

Alerta para la población

El Ejército jordano aseguró que la respuesta defensiva se realizó de acuerdo con los procedimientos operativos establecidos. Además, las autoridades activaron protocolos para localizar posibles restos de los misiles que pudieron quedar dispersos en diferentes puntos del territorio.

Desde las Fuerzas Armadas pidieron a la población no acercarse ni manipular objetos desconocidos que puedan corresponder a fragmentos de los proyectiles. También recomendaron informar inmediatamente a los organismos de seguridad ante la presencia de cualquier elemento sospechoso. Por el momento, las autoridades no reportaron daños materiales de consideración vinculados con la caída de los tres misiles que no fueron interceptados.

Una represalia contra objetivos estadounidenses

El ataque se produjo en medio de una nueva escalada militar entre Estados Unidos e Irán, luego de una serie de operaciones estadounidenses contra instalaciones iraníes. La Guardia Revolucionaria Islámica afirmó posteriormente que había puesto en marcha una operación de represalia y señaló entre sus objetivos una instalación militar estadounidense ubicada en territorio jordano.

Según la versión difundida por la fuerza iraní, el blanco era Camp Titin, una instalación utilizada por tropas estadounidenses ubicada en el sur de Jordania, cerca del golfo de Aqaba y de la frontera con Arabia Saudita. La ofensiva iraní se produjo después de ataques estadounidenses contra posiciones en la costa sur de Irán, entre ellas la zona de Kuhestak, en la provincia de Hormozgán.

Jordania, nuevamente en medio del conflicto

La situación vuelve a colocar a Jordania en una posición delicada dentro de la confrontación entre Washington y Teherán. El país mantiene presencia militar estadounidense en su territorio y ya había reportado anteriormente la intercepción de amenazas aéreas procedentes de Irán.

En julio, las fuerzas jordanas habían informado sobre la neutralización de decenas de proyectiles y drones iraníes durante otra etapa de la guerra regional. Washington, en tanto, sostiene que sus operaciones responden a amenazas contra sus tropas desplegadas en Medio Oriente y a la situación generada alrededor del estrecho de Ormuz, una ruta estratégica para el transporte mundial de energía.

El nuevo episodio incrementa la tensión regional y mantiene a las defensas jordanas en estado de alerta ante la posibilidad de nuevos lanzamientos de misiles o drones contra posiciones vinculadas con Estados Unidos.