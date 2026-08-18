Las dos esposas del DT de Egipto se pegaron e insultaron y él terminó internado

Un suceso inesperado tuvo lugar en las instalaciones de un prestigioso hotel, donde el director técnico Hossam Hassan resultó afectado físicamente tras un enfrentamiento entre sus allegadas. El incidente comenzó en el área del bar del establecimiento e involucró a Howaida Al-Gharabawi y Dan Adam, ambas esposas del entrenador.

La disputa, que en un principio se limitó a un intercambio verbal, cobró violencia rápidamente. Testigos presenciales observaron cómo la situación pasó de los insultos a los golpes y al lanzamiento de diversos objetos contundentes. En medio de este escenario, el estratega quedó atrapado e intentó mediar en el tenso episodio.

A raíz de la tensión acumulada y el elevado nivel de nerviosismo generado por la riña, Hassan sufrió un desvanecimiento en el lugar. Tras la intervención de los agentes de seguridad, el hombre fue trasladado de urgencia a un centro asistencial para recibir atención médica inmediata por su cuadro de estrés.

Efectivos de la policía llegaron al sitio para restablecer el orden y tomar las medidas pertinentes. Aunque inicialmente se presentaron denuncias por las agresiones y los disturbios ocasionados, los involucrados decidieron retirar las acciones legales posteriormente. Con este desistimiento, las autoridades dieron por finalizado el trámite judicial relacionado con el altercado.