La Selección Argentina y España ya tienen prácticamente definidos los equipos que este domingo, desde las 16, disputarán la final del Mundial 2026 en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Lionel Scaloni mantiene dos dudas, mientras que Luis de la Fuente se inclinaría por sostener la formación que viene utilizando en los últimos partidos.

En Argentina, la principal incógnita aparece en el lateral derecho. Nahuel Molina comenzó como titular en la semifinal ante Inglaterra, pero Gonzalo Montiel ingresó durante el segundo tiempo y ganó terreno para quedarse con el puesto en la definición.

La otra duda está en el mediocampo. Giuliano Simeone, una de las sorpresas frente a los ingleses, compite con Rodrigo De Paul, quien entró desde el banco y tuvo una participación importante en la remontada. Giovani Lo Celso también apareció entre las variantes probadas, aunque tendría más posibilidades de comenzar como suplente.

El resto del equipo mantendría la estructura habitual. Emiliano Martínez estará en el arco; Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico completarían la defensa; Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister integrarían el mediocampo; mientras que Lionel Messi y Julián Álvarez conformarían el ataque.

De esta manera, la posible formación de Argentina sería: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel o Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Giuliano Simeone o Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

España, por su parte, no presentaría grandes modificaciones respecto del equipo que venció 2-0 a Francia en la semifinal. De la Fuente repetiría el esquema 4-2-3-1, con Rodri y Fabián Ruiz como eje del mediocampo y con Lamine Yamal, Dani Olmo y Álex Baena por detrás de Mikel Oyarzabal.

Lamine Yamal y Pedro Porro generaron preocupación durante la semana por algunas molestias físicas, aunque ambos serían titulares. El entrenador español también mantendría a Pau Cubarsí y Aymeric Laporte como dupla central, con Marc Cucurella por el sector izquierdo.

La posible formación de España sería: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzabal.

Las alineaciones oficiales se conocerán aproximadamente una hora antes del comienzo del partido. Argentina buscará el bicampeonato y la cuarta estrella, mientras que España irá por el segundo título mundial de su historia.