La Fórmula 1 mantiene sin cambios oficiales su calendario para el cierre de la temporada 2026, pero la situación de seguridad en Medio Oriente genera incertidumbre sobre los Grandes Premios de Qatar y Abu Dhabi. Stefano Domenicali, presidente de la categoría, confirmó que existe un plan alternativo ante la posibilidad de que esas competencias no puedan realizarse.

Una alternativa para el cierre

“Tenemos un plan de contingencia. Si las dos carreras de fin de año no pueden realizarse porque la guerra continúa, tendremos otras alternativas”, explicó Domenicali en declaraciones citadas por medios especializados.

El dirigente señaló que la organización debe contemplar distintos factores antes de modificar el calendario. “Para nosotros existe una complejidad logística y de costos”, sostuvo al referirse a las dificultades que implica trasladar equipos, personal y toneladas de equipamiento de un destino a otro.

Qatar está previsto para el 29 de noviembre y Abu Dhabi, para el 6 de diciembre. Ambas fechas continúan oficialmente en el calendario, pero la evolución del conflicto será determinante para definir si pueden desarrollarse con normalidad.

Imola aparece entre las opciones

Ante un eventual cambio, el circuito de Imola, en Italia, aparece como una de las principales alternativas para cerrar el campeonato. La posibilidad contempla utilizar el mismo fin de semana que actualmente está reservado para Abu Dhabi.

Domenicali ya había anticipado que, si las condiciones en Medio Oriente impiden competir, la Fórmula 1 podría regresar a Europa para completar la temporada. Por ahora, no existe una confirmación oficial sobre un reemplazo ni una modificación de las fechas previstas.

La incertidumbre también tiene un antecedente durante este campeonato. Los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita fueron cancelados, lo que redujo de 24 a 22 las carreras previstas inicialmente para 2026. La FIA y la Fórmula 1 debieron adaptar entonces la programación ante la situación regional.

Las próximas carreras

Antes de llegar al tramo final, la Fórmula 1 todavía debe disputar las fechas de Azerbaiyán, Singapur, Estados Unidos, México, Brasil y Las Vegas. Después aparecen Qatar y Abu Dhabi, que continúan como las dos últimas competencias del calendario oficial.

Mientras tanto, la categoría sigue de cerca la evolución de la situación en Medio Oriente. Cualquier modificación deberá contemplar no solo la disponibilidad de un circuito, sino también la logística necesaria para trasladar a los equipos y garantizar las condiciones de seguridad para todos los integrantes del campeonato.