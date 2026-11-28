En la previa de la votación de Sanjuanino Solidario 2026, tras el repaso de los diez finalistas y las necesidades de cada organización, la conductora Ana Paula Zabala cedió el micrófono a Sandra Pérez, referente de Posibilidad para Todos, quien expresó su satisfacción por participar del certamen y destacó que ya se sienten ganadores por poder mostrar su trabajo.

El tramo se dio luego de que la animación recorriera la "lista del mangueo" de todos los proyectos —desde Conducción Solidaria y Pastoral Carcelaria hasta Que Todos Seamos Uno, Señor de la Misericordia, De las Manos de Paula, Asociación Voces, Boxing San Juan, Patitas Sin Hogar y Arena— y bromeara sobre el conteo de votos y la necesidad de empezar a anunciar los puestos desde el décimo lugar.

Al tomar la palabra para responder cómo lo estaba pasando y agradecer el espacio, Sandra Pérez destacó la emoción del momento y el acompañamiento de los chicos que integran su espacio: "La estoy pasando muy bien, muy bien". En ese sentido, valoró el espíritu de quienes la acompañaban en el lugar: "Todos aquellos chicos que me gritan, para los que están presentes, son chicos que tienen dificultades en su vida, pero que se pintan su cara para dar amor y alegría a todo lo que llevamos a todo San Juan, no solo a Rawson".

Durante su intervención, la referente de Posibilidad para Todos también aprovechó para invitar a la comunidad a sumarse a las actividades solidarias que impulsan, comenzando por el encuentro navideño en su barrio: "Quedan todos invitados, aprovecho esta ocasión, vamos a realizar el almuerzo navideño en el barrio La Estación, en el centro de contención integral donde van a poder estar con todos los personajes de Posibilidad para Todos".

Asimismo, Sandra Pérez convocó a colaborar con el refugio que sostienen en el barrio La Estación y detalló a quiénes asiste ese espacio: "Los invito también a que colaboren con un granito de arena con nuestro refugio, el refugio que asiste a abuelos abandonados, a chicos con dificultades en la calle y a personas que tienen su debilidad por las adicciones".

Finalmente, al cerrar su mensaje antes de la definición del certamen, la finalista agradeció a Huarpe y a todos los presentes por conocer las historias de los participantes y sintetizó su balance de la experiencia solidaria: "Gracias por este momento Huarpe, gracias a todos por conocerlos, a unos más que otro y bueno, creo que todos hemos ganado, por haber mostrado nuestro trabajo".