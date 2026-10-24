Las entradas de la FNS 2026 costarán desde $15.000 para los shows nacionales

La Fiesta Nacional del Sol 2026 comenzará este sábado la venta anticipada de entradas para los espectáculos que se desarrollarán del 20 al 22 de noviembre en el Estadio del Bicentenario. Las entradas se venden ya por www.ticketek.com.

Los tickets tendrán precios promocionales hasta el 5 de noviembre inclusive y permitirán acceder a las distintas ubicaciones para ver a los artistas nacionales que integran la grilla. Según la información difundida por la organización, la contratación de los músicos se concretará mediante aportes de sponsors privados y la recaudación de la taquilla. De esta manera, los ingresos por venta de entradas formarán parte del esquema de financiamiento de los espectáculos, junto con el aporte del sector privado.

La programación incluirá a Turf y Tan Biónica el viernes 20 de noviembre; Diego Torres y Andrés Calamaro el sábado 21; y La Pepa Brizuela, Ángela Leiva y Desakta2 el domingo 22, en el cierre de la celebración.

Cuánto cuestan las entradas anticipadas

La venta online estará disponible desde este sábado 24 de octubre, a las 12, a través de la plataforma Ticketek. Durante la etapa promocional, los valores serán los siguientes:

Tribunas populares Norte y Sur: $15.000.

Campo de pie, sectores Norte y Sur: $25.000.

Platea alta: $35.000.

Platea baja: $45.000.

Acceso a la Feria y al espectáculo del Velódromo: $5.000.

La compra podrá realizarse en seis cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco San Juan, con un máximo de cinco entradas por persona.

A partir del 6 de noviembre comenzará también la venta presencial en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 9 a 19, hasta el 19 de noviembre. En esa etapa, los precios generales para las tribunas populares subirán a $20.000 y los del campo de pie, a $30.000. Las plateas altas se mantendrán en $35.000, las bajas en $45.000 y el acceso a la Feria y al Velódromo continuará en $5.000.

La venta por internet seguirá habilitada hasta la finalización de cada jornada de la Fiesta.

Entradas gratuitas para jubilados y accesibilidad

La organización anunció un cupo de 1.000 entradas gratuitas por jornada para jubilados. El beneficio incluye el acceso a la Feria, al Velódromo y a las tribunas populares del Estadio del Bicentenario. Los tickets podrán retirarse desde el 6 de noviembre en las boleterías del Teatro del Bicentenario, de lunes a sábado, de 10 a 20.

Una vez agotado el cupo gratuito, los jubilados podrán comprar entradas para las tribunas populares con un 50% de descuento, presentando la acreditación correspondiente.

En materia de accesibilidad, se dispondrán 84 espacios en el Velódromo y 24 en el Estadio para personas que utilizan silla de ruedas. Para acceder, deberán retirar las entradas en las boleterías del Teatro del Bicentenario y presentar el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Además, las personas con discapacidad podrán ingresar gratuitamente a la Feria y al Velódromo mediante la presentación de la documentación correspondiente.

Los menores de seis años podrán ingresar gratis, acompañados por un adulto responsable, a la Feria, al Velódromo, a las tribunas populares y al campo del Estadio. En las plateas altas y bajas, en cambio, todas las edades deberán abonar entrada.