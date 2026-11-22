Las personas que compraron entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2026 y no pudieron asistir durante la jornada del sábado 21 de noviembre debido a la suspensión de las actividades por el fuerte viento podrán utilizarlas este domingo 22. Así lo confirmó el Gobierno de San Juan junto con la organización del evento, que informó que los tickets tendrán validez para ingresar tanto a la Feria como al Velódromo.

La decisión se tomó luego de que las condiciones meteorológicas obligaran a suspender las actividades previstas en la Feria durante el sábado. Las fuertes ráfagas de viento que afectaron a la provincia motivaron la medida preventiva, que alcanzó a los stands, los patios de comidas y los espectáculos locales programados en ese sector del predio.

De esta manera, quienes tenían previsto recorrer la Feria o asistir a las actividades del sábado y no pudieron hacerlo por la suspensión tendrán la posibilidad de aprovechar sus entradas durante la última jornada de la Fiesta Nacional del Sol.

Desde la organización aclararon que los tickets correspondientes al 21 de noviembre podrán presentarse este domingo 22 para acceder a ambos espacios: la Feria y el Velódromo Vicente Chancay.

La medida busca dar respuesta a los asistentes que habían adquirido sus entradas para el sábado y vieron modificados sus planes por el alerta meteorológico. Así, la última jornada de la FNS 2026 permitirá recuperar la posibilidad de disfrutar de los espacios incluidos en esos tickets.