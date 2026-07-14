PUBLICIDAD PUBLICIDAD Deportes > Precios récordLas entradas para Argentina-Inglaterra duplican a España-Francia en semifinalesLa semifinal entre Argentina e Inglaterra es la más cara del Mundial 2026 y supera ampliamente al duelo entre España y Francia.POR REDACCIÓNHace 1 horaSe espera una masiva concurrencia de argentinos ante Inglaterra.entradasARGENTINAMundial 2026HUARPE mundial 2026SEMIFINALESCOPA DEL MUNDOCOSTOpreciosPUBLICIDAD PUBLICIDAD Más Leídas{{contador}} {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}PUBLICIDAD PUBLICIDAD Últimas noticias {{#volanta}}{{volanta}}{{/volanta}}{{titulo}}