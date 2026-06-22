Las entradas para el Argentina vs. Austria pueden costar hasta US$11.000

La Selección Argentina traslada su localía a Dallas para medirse ante Austria en el AT&T Stadium. Este recinto es considerado el más lujoso del Mundial 2026 y cuenta con una capacidad para 80.000 personas. A pesar de que los valores de los tickets superan los 11.000 dólares, se espera que las tribunas volverán a estar colmadas. Actualmente existen entradas disponibles en las categorías 1, 2 y 3 con precios que oscilan entre los 2.760 y los 11.500 dólares.

El sistema de venta y reventa implementado por la FIFA registra un alto nivel de éxito en recaudación y asistencia. Un informe oficial del domingo indicó que en los primeros 36 encuentros se ocupó el 99,54% de las ubicaciones, lo que representa un total de 2.307.947 simpatizantes.

Esta organización busca alcanzar una cifra récord de 3.000 millones de dólares mediante el cobro del 100% de la venta original y el 30% de la reventa. Los montos se rigen por precios dinámicos que se ajustan según la oferta y demanda del mercado.

Ante este panorama de exclusividad, surgieron voces críticas respecto al acceso de los hinchas. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, cuestionó los costos y decidió ceder su lugar en los estadios. La mandataria expresó que "¿Saben cuánto costaba un boleto en el estadio Azteca? 120.000 pesos (casi 7 mil dólares). ¿Quién puede pagar eso?". Mientras se aguarda que los tickets restantes se agoten, miles de fanáticos argentinos ya tiñen de celeste y blanco las calles de Dallas para la cita ante el combinado austríaco.