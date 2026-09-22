La nueva temporada de la Women's Champions League reúne a varios de los principales equipos del fútbol femenino europeo y a figuras que tendrán un papel central en sus respectivos planteles. Entre ellas aparecen Lauren James en Chelsea, Olivia Smith en Arsenal y Klara Bühl en Bayern Munich.

James es considerada una de las principales referencias creativas de Chelsea y su regreso a una versión plena aparece como un factor importante para el equipo. En Arsenal, Olivia Smith llega con la misión de aportar mayor contundencia ofensiva.

Más nombres destacados

En Bayern Munich, Klara Bühl es el principal punto de referencia ofensivo después de haber liderado la Bundesliga y la Women's Champions League en asistencias durante la temporada pasada. En OL Lyonnes, la haitiana Melchie Dumornay aporta dinámica y capacidad para participar tanto en ataque como en el mediocampo.

PSG tendrá como referente a Merveille Kanjinga, quien aportó 11 goles y ocho asistencias en las competiciones nacionales durante la temporada pasada. Paris FC contará con Clara Mateo, mientras que Roma tendrá en Manuela Giugliano a una de sus principales generadoras de juego.

Las figuras de otros equipos

Inter Milan tendrá como una de sus figuras a Marija Milinković, quien fue clave en la clasificación del equipo tras marcar el empate en el minuto 121 ante Wolfsburg. Juventus, por su parte, contará con Alba Redondo, una delantera que se destaca por su movilidad y capacidad para atacar espacios.

Entre otros nombres aparecen Anna Anvegard en BK Häcken, Mille Gejl en HB Køge, Magdalena Sobal en Servette y Nycole Raysla en Benfica. Cada una llega con un rol importante dentro de equipos que buscarán avanzar en la máxima competencia europea femenina.