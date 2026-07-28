Las ex Patito Feo contaron cómo era estar con Darthés: "Estaba al acecho"

Años después de que las denuncias marcaran un quiebre en la industria del espectáculo, las actrices Brenda Asnicar y Laura Esquivel profundizaron sobre el vínculo laboral que mantuvieron con Juan Darthes. En una entrevista reciente, las ex protagonistas de la tira juvenil compartieron sus recuerdos sobre el comportamiento del actor, quien actualmente cuenta con una condena firme de seis años de prisión por el abuso sexual contra Thelma Fardin ocurrido en Nicaragua.

Durante su paso por el programa Sería Increíble, Asnicar describió el impacto que sintió al conocerse la acusación en 2018. La actriz reconoció que aunque no tenían conocimiento previo de los hechos denunciados, existían comportamientos que generaban sospechas entre el personal. Al respecto, sostuvo que "Nunca supimos nada, para mí fue muy impactante. La verdad que no lo podía creer, aunque de alguna forma lo creí 100% porque tenía fama de que se quería levantar a las maquilladoras y las peinadoras".

En sus declaraciones, la artista también evocó situaciones puntuales ocurridas durante las giras internacionales del elenco. Sobre la actitud del actor en los espacios de trabajo, Asnicar afirmó que "Me acuerdo mucho de la gira, de tal maquilladora en un pasillo diciendo que él le estaba encima. Estaba al acecho". Estas vivencias cobraron un nuevo significado para ella con el paso del tiempo y el avance de la causa judicial.

Por otro lado, Laura Esquivel relató cómo fue su experiencia personal, marcada por una diferencia de edad que le impidió notar señales de alarma en aquel momento. La joven explicó que mantenía un trato cercano con el actor y recordó que "Fue re difícil cuando nos enteramos. Yo era muy chica, no me di cuenta de nada. En ese momento yo tenía una relación muy paternal con él". Asimismo, valoró el entorno de trabajo general de la producción al señalar que "Había una producción que estaba al cuidado y había un grupo humano muy lindo, por eso costó creerlo".

Esquivel también manifestó su preocupación por las dificultades que atravesó Fardin a lo largo de todo el proceso legal y social. La actriz expresó con sensibilidad que "Me cuesta por el lado de todo lo que pasó Thelma también, todos los años que estuvo yendo y viniendo con la Justicia, salir a la calle y que la gente te mire mal por lo que dijiste". Cabe destacar que la sentencia definitiva contra Darthes se produjo en mayo de 2026, tras el rechazo de los recursos presentados por su defensa en Brasil.

Para finalizar, Asnicar analizó las condiciones de vulnerabilidad que afectaban a algunos integrantes del equipo durante los viajes. La actriz puntualizó que su situación era distinta gracias a la presencia de su entorno familiar y explicó que "No te olvides que nosotras podíamos viajar con nuestras familias y el resto era mucho más vulnerable. Fue una exigencia, mi mamá no me dejaba viajar si no era con ella".