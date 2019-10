Las exportaciones de vinos fraccionados crecieron 11,2% en septiembre

Las exportaciones de vinos argentinos registraron en septiembre un crecimiento de 11,2% en relación con el mismo mes del año pasado, según un informe oficial del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV).



En el noveno mes del año se comercializaron en el exterior 150.195 hectolitros (hl) de vinos fraccionados, precisó el INV.



En el mismo período se exportaron 97.519 hl de vinos a granel, lo que significó una disminución de 48,4% respecto a setiembre de 2018.



Esto generó un ingreso de divisas de US$ 60.811.000 FOB, que si bien fue 6% inferior a igual mes de 2018, significó un aumento de US$ 2 por litro en setiembre de 2018 a US$ 2,5 por litro en setiembre de este año.



El valor FOB total de las exportaciones de vinos y mostos en septiembre fue de US$ 73.713.000, 5,2% inferior al mismo mes de 2018.



En el período enero-septiembre, las exportaciones sumaron US$ 709.550.000, 0,8% por debajo del mismo período de 2018.



En volumen, el acumulado de vinos exportados en el período enero-septiembre representa un aumento de 11% respecto a igual período de 2018.



Se exportaron 156.443 hl de vinos varietales (63,2%); 88.056 hl de vinos sin mención varietal (35,5%); y 3.198 hl de vinos espumosos (1,3%), con aumentos de 8,1% en el volumen exportado de vinos varietales y de 12,7% en el de espumosos; y una disminución de 50,1% en los vinos sin mención varietal.



Respecto al valor de las exportaciones, se observan disminuciones de 1,3% en el total de divisas ingresadas para vinos varietales; y 37,8% para los vinos sin mención varietal; mientras que para los vinos espumosos, el valor FOB aumentó 14,9%, siempre comparado con setiembre 2018.



Tanto los vinos sin mención varietal como los varietales y otros vinos (especial y gasificado) registran aumento de volumen en la comparación interanual del período analizado, mientras que las ventas de vinos espumosos disminuyeron.



Los volúmenes acumulados de vinos fraccionados subieron 3,4% y el vino a granel, a pesar del decrecimiento en el volumen exportado del último mes, crece 29,3% en el acumulado interanual.



Según el INV, el análisis del valor de las exportaciones de vinos fraccionados por franjas de precios permite comprobar que en septiembre 78,8% de las ventas se ubican entre los US$ 15 y 60 por caja de nueve litros (12 botellas de 750 cc).