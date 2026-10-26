Las familias de Uriel, Gonzalo y Germán se unirán en pedido de Justicia

Las familias de Germán Galleguillo, Gonzalo Martín Quintero y Uriel Ríos unirán sus reclamos de justicia este jueves 29 de octubre a las 12 horas frente a la Legislatura de San Juan. Los allegados de los tres jóvenes asesinados buscan visibilizar sus causas y exigir avances en las investigaciones judiciales.

Todos los hechos investigados involucran a adolescentes como autores de los hechos violentos, por lo que la marcha coincide con el debate nacional tras la entrada en vigencia en septiembre de la norma que bajó a 14 años la edad de responsabilidad penal.

El primer caso corresponde a Germán Galleguillo, quien fue asesinado en octubre en un puesto rural de Tamberías. Desde Jáchal, su familia viajará a la capital debido a que el único imputado cumple arresto domiciliario y se abstuvo de declarar. Los allegados cuestionan la calificación de homicidio simple, piden investigar la participación de terceros y solicitaron una audiencia este lunes con el juez y su abogado para definir los pasos a seguir.

El segundo caso es el de Gonzalo Martín Quintero, de 19 años, asesinado de un disparo en el rostro a mediados de septiembre en el departamento Chimbas. Las investigaciones siguen en curso con personas señaladas por su presunta participación en el crimen. Su familia se movilizará junto a los demás allegados con el propósito de acelerar las actuaciones de la justicia y determinar las responsabilidades correspondientes de los implicados.

El tercer caso pertenece a Uriel Ríos, de 17 años, asesinado a puñaladas en Rawson durante un enfrentamiento al finalizar una fiesta por el Día del Estudiante. Su causa también cuenta con medidas judiciales en desarrollo y sospechosos en la mira. De este modo, la convocatoria en la Legislatura reunirá las tres historias bajo una misma consigna para exigir celeridad y respuestas concretas en cada uno de los expedientes.