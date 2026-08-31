Las famosas que acompañaron a Lali Espósito en su despedida de soltera

La posibilidad de un casamiento entre Lali Espósito y Pedro Rosemblat cobró una fuerza renovada a partir de un viaje que la cantante realizó a las playas de Brasil. Aunque los protagonistas no anunciaron públicamente una fecha para la boda, los rumores de que se acerca el gran paso crecieron tras conocerse que la artista organizó una celebración especial con sus allegadas.

La intérprete viajó al país vecino acompañada por seis amigas del ambiente artístico para disfrutar de jornadas de sol, mar, paseos y salidas nocturnas. El grupo estuvo integrado por Mery del Cerro, Cande Vetrano, Justina Bustos, Sol Jaite y la productora Morena Fernández Quinteros. Mery del Cerro fue justamente quien compartió detalles de la estadía a través de sus redes sociales al publicar un álbum de fotos. En pocas horas, la publicación superó los 50.000 me gusta y recibió múltiples comentarios de afecto, entre los cuales se destacó el de la propia Lali Espósito, quien escribió "Las amo mal" para manifestar su cariño.

Los festejos incluyeron diversión nocturna y momentos curiosos. Durante una de las cenas en el restaurante Pink Flamingo, las integrantes del viaje se disfrazaron de conejitas y registraron el momento. También compartieron comidas en la habitación del hotel y largas horas de playa. A pesar de que Pedro Rosemblat no formó parte de la escapada por tratarse de un evento exclusivamente femenino, su presencia se sintió de una forma muy particular. La cantante llevó consigo una careta con el rostro del periodista y la utilizó como accesorio de juego en algunas de las imágenes capturadas, lo que provocó risas entre sus compañeras.

La travesía no estuvo exenta de situaciones que llamaron la atención del público. En el transcurso de los días de celebración, Lali Espósito se cruzó con una fotografía de Mariano Martínez y su reacción resultó categórica al calificarlo como "El nefasto" en ese contexto. Esta interacción se suma a otras declaraciones llamativas que la artista realizó recientemente, como cuando se refirió a una foto viral con Tini Stoessel que había ilusionado a sus seguidores y aclaró que en ese instante "Estábamos borrachas" para explicar el origen de la imagen.

El vínculo sentimental de Lali Espósito y Pedro Rosemblat ya venía sumando capítulos significativos, desde románticas vacaciones compartidas con paseos en yate y días de playa, hasta comentarios de la propia protagonista que habían reavivado las sospechas sobre un futuro matrimonio. El entorno de amistades y eventos del espectáculo no es ajeno para la cantante, quien en el pasado asistió junto a figuras como Emilia Attias, Mery del Cerro y Guillermina Valdes a bodas de alta gama, y que en otras oportunidades captó el interés público al hablar de un antiguo amor en el confesionario de Rosalía.