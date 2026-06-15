Las figuras de Argelia de las que Argentina deberá cuidarse en el Mundial

La Selección Argentina ya conoce los desafíos que tendrá por delante en su primer compromiso mundialista frente a Argelia. Bajo la conducción técnica de Vladimir Petkovic, el conjunto africano ha mostrado una identidad clara en sus recientes amistosos contra Países Bajos y Bolivia. Se trata de un equipo que se apoya en la velocidad de sus delanteros y en una capacidad letal para salir de contraataque apenas recuperan la pelota.

La experiencia en el ataque recae sobre Riyad Mahrez, el extremo de 35 años que actualmente milita en el Al-Ahli de Arabia Saudita. Aunque el jugador que brilló en aquel recordado Leicester campeón y en el Manchester City se encuentra lejos de su plenitud física, conserva intacta su jerarquía técnica. Con ocho goles en 44 partidos con su seleccionado, Mahrez sigue siendo el eje del fútbol ofensivo argelino.

Junto a él aparece Amine Gouiri, el delantero del Olympique de Marsella de 26 años. Su presencia en la lista definitiva fue una gran noticia tras superar una lesión en el hombro que lo marginó de la última Copa África. Gouiri llega en un gran momento personal después de anotar 11 goles en 28 presentaciones. La competencia interna por el puesto de centro atacante será intensa frente a Mohamed Amoura, quien destaca en el Wolfsburgo alemán con ocho tantos en 33 encuentros. A pesar de medir solo 170 centímetros, Amoura ofrece variantes distintas por su movilidad y picardía.

La renovación generacional tiene un nombre propio: Ibrahim Maza. El joven de apenas 20 años, nacido en Berlín, es considerado el heredero natural de Mahrez por sus características técnicas. Maza se desempeña en el Bayer Leverkusen junto a los argentinos Exequiel Palacios y Equi Fernández, y en la última temporada sumó cinco goles en 44 compromisos. Su polifuncionalidad le permite jugar como enlace o volcado por las bandas, convirtiéndose en una pieza indescifrable para las defensas rivales.

El encargado de impartir justicia en este cruce inaugural será el polaco Szymon Marciniak. Mientras tanto, el clima previo en sedes como Kansas ya muestra el fervor de los hinchas albicelestes que se preparan para el inicio de una nueva ilusión mundialista en 2026. En el contexto del torneo, otras delegaciones como Senegal e Irán atraviesan realidades complejas debido a sanciones a su hinchada o tensiones políticas que dificultan su planificación.