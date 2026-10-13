El Pollo Vignolo cometió un tremendo blooper en vivo durante la emisión de Fútbol 90 por ESPN y expuso un dato reservado de la televisión. El conductor reveló por accidente que su compañera Morena Beltrán quedó eliminada de MasterChef Celebrity, el reality de cocina que se emite por Telefe conducido por Wanda Nara.

Todo comenzó cuando Oscar Ruggeri intervino en el programa y le preguntó a la periodista sobre su desempeño en la competencia culinaria al decir "Vos no vas a hablar, qué estás cocinando, o te echaron". Ante la consulta, Sebastián "El Pollo" Vignolo reaccionó de inmediato para corregirlo y lanzó la frase "Quedó afuera, quedó afuera" frente a las cámaras.

La periodista deportiva se mostró totalmente descolocada por la situación, negó los hechos y atinó a comentar "Ayer me fue bien, ayer hice un arroz con calamar muy rico" para intentar desviar la atención. El conductor notó su error al instante y buscó remediarlo agregando "No, todavía no se sabe, está peleándola", aunque la filtración de la noticia ya se había consumado.

La producción del certamen exige el cumplimiento estricto de una cláusula de confidencialidad para evitar que se conozca el destino de los participantes antes de la emisión programada. Un antecedente similar ocurrió con Pachu Peña, quien filtró información sobre sus compromisos laborales y días más tarde terminó siendo el primer eliminado de la competencia.

El momento televisivo se difundió rápidamente a través de internet, se convirtió en tendencia nacional en pocos minutos y desató una oleada masiva de comentarios y memes. Se aguarda la resolución oficial del canal para confirmar las consecuencias del desliz que rompió el hermetismo del programa.