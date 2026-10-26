Las filtraciones sobre el Balón de Oro que dan como ganador a Harry Kane

Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal centran la atención mediática a falta de cinco días para la entrega del premio. Aunque el PSG obtuvo la Champions League y España conquistó el Mundial, la naturaleza individual del galardón posiciona como favoritos a los atacantes del Bayern de Múnich y del Real Madrid gracias a sus cifras anotadoras.

El jurado valora cada actuación al detalle. Lamine Yamal levantó la Liga y la Supercopa de España con el FC Barcelona, además de la cita mundialista. Por otro lado, Harry Kane conquistó la Bundesliga, la DFB Pokal y la Supercopa de Alemania, mientras que Kylian Mbappé se coronó como el máximo artillero histórico de la Copa del Mundo.

France Football y la UEFA entregan el galardón bajo una serie de indicios que apuntan hacia el atacante del conjunto bávaro. Aunque su opción parecía debilitarse durante septiembre mientras sus rivales realizaban campañas en los medios, el capitán inglés optó por la prudencia en sus declaraciones, incluyendo una entrevista concedida a Marca. En los últimos días se han multiplicado las informaciones que le colocan al frente de las preferencias del jurado.

Vincent Garcia, redactor jefe de la publicación francesa, debería ser la única persona al tanto de la resolución tras el cierre de sufragios a finales de septiembre. Sin embargo, el medio Winna FC adelantó el triunfo del delantero británic, una información replicada por portales como GOAL y The Athletic.

La versión difundida sostiene que la estrella ya conoce el resultado con el fin de coordinar las fotografías oficiales. Este aspecto choca con el protocolo fijado desde 2024 para asegurar la presencia de los nominados, a pesar de que en dicho año trascendió la situación de Vinicius y en 2025 se conoció con antelación el éxito de Ousmane Dembélé.

Las cuotas en el sector de las apuestas reflejan este escenario, cotizando la opción del ariete en 1,25 por euro apostado frente a los 1,80 de periodos anteriores. La gala se celebrará en Londres, lugar de origen del jugador, marcando un cambio inédito al salir de París.

Para completar la expectación, el Bayern de Múnich publicó en sus perfiles una imagen de su figura luciendo traje formal bajo el texto "Ya casi es la hora del espectáculo", asegurando desde la institución que se trata de una mención relativa al duelo frente al Arsenal.