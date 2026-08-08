La muerte de Jorge Messi a los 68 años generó una profunda conmoción en el fútbol argentino y mundial. Padre y representante de Lionel Messi durante gran parte de su carrera, fue una figura central en la historia personal y profesional del capitán de la Selección Argentina.

Jorge, parado con campera azul, posa con el equipo de Lionel (segundo de los agachados, de izquierda a derecha) en Abanderado Grandoli.

A lo largo de los años, Jorge acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en Rosario hasta su consolidación como una de las máximas figuras de la historia del fútbol. Su presencia quedó registrada en numerosos momentos familiares, viajes, partidos, premiaciones y negociaciones que marcaron distintas etapas de la vida del astro argentino.

Leo con su madre Celia y su padre Jorge durante el festejo de cumpleaños del 2025.

Con un perfil generalmente bajo, evitó ocupar el centro de la escena, aunque tuvo un papel determinante detrás de las decisiones que rodearon la carrera de su hijo. Fue quien lo acompañó a Barcelona cuando todavía era un adolescente y luego asumió la administración de buena parte de sus asuntos profesionales.

Jorge Messi junto a su esposa Celia y su hija María Sol en el casamiento de su hijo Lionel y Antonela Roccuzzo, en 2017.

Las imágenes que quedaron a lo largo de los años muestran también el vínculo cercano que mantuvo con Lionel y el resto de su familia. Junto a Celia Cuccittini, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge acompañó los principales momentos de la trayectoria del futbolista.

Jorge Messi observa junto a su esposa Celia a su nieto Thiago, caminando rumbo a su padre, Lionel, en la ceremonia de casamiento del futbolista con Antonela Roccuzzo, en 2017.

También estuvo presente en varias de las grandes conquistas de Lionel, tanto a nivel de clubes como con la Selección Argentina. Con el paso del tiempo, su figura se convirtió en una de las más reconocidas del entorno del capitán argentino.

Jorge Messi durante un entrenamiento del FC Barcelona para ver a su hijo Lionel en 2015.

Jorge falleció en Rosario luego de atravesar una prolongada enfermedad. Su muerte fue confirmada oficialmente por el sanatorio donde permanecía internado.

Jorge Messi, sentado con remera azul, asistió al Mundial de Qatar 2022 junto a toda su familia para alentar a su hijo y la Selección.

Jorge Messi se acomoda su camisa antes de una audiencia en Barcelona, en 2013.

Lionel Messi, Celia Cuccittini y Jorge Messi en pleno viaje.

Lionel Messi junto a su padre Jorge en un restaurante de Miami en 2021.

La familia Messi disfrutando de una merienda durante un receso de Lionel. Jorge Messi, siempre presente.

Jorge Messi junto a sus hijos María Sol y Lionel, su esposa Celia y sus nietos Thiago y Mateo.

Lionel Messi sonríe junto a Antonela Roccuzzo, su padre Jorge Messi y su madre Celia Cuccittini durante una celebración con temática de 'Campeones del Mundo' tras el Mundial de Qatar 2022.

Jorge con su hijo Lionel y sus nietos Thiago y Ciro durante las Pascuas del 2018.

Lionel Messi con sus padres Jorge y Celia, junto con su hijo Thiago en 2015.

Jorge Messi, de remera blanca, durante las vacaciones del 2021 junto a dos de sus hijos.

Jorge Messi con Celia Cuccittini y su hija María Sol antes de la boda de Lionel y Antonela.

El empresario Fernando Marín y Jorge Messi, padre de la estrella del fútbol Lionel Messi.

Jorge Messi junto a su hijo Lionel y su esposa Celia Cuccittini en Barcelona.

Jorge Messi y Ceila Cuccittini con Sergio Agüero en la boda de Lionel y Antonela.

Lionel Messi junto a su padre Jorge, una de las últimas fotos que compartieron juntos en las redes

Jorge y Matías Messi, durante un partido entre la selección argentina y Perú en la Bombonera en el año 2024.