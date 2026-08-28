Las fotos de Juanita Tinelli con el hijo de un famoso: ¿están juntos?

El lanzamiento de una nueva campaña publicitaria reunió a los herederos de dos familias de gran peso en el espectáculo y la moda argentina, generando un fuerte interés público. Juanita Tinelli y Tiziano Gravier protagonizaron una producción fotográfica caracterizada por una estética arriesgada y una complicidad que no pasó desapercibida para sus seguidores.

La joven modelo, hija del conductor Marcelo Tinelli, continúa afianzando su carrera en las pasarelas. A su vez, el hijo de la modelo Valeria Mazza y Alejandro Gravier, quien obtuvo reconocimiento internacional como esquiador, también realiza trabajos vinculados al diseño y la moda.

La propuesta comercial mostró a ambos jóvenes compartiendo escenas con poca ropa, lo que aportó una impronta sensual a la campaña de alto impacto. La cercanía física y las miradas capturadas por la cámara despertaron interrogantes sobre el tipo de vínculo que los une fuera del ámbito laboral.

Aunque la química frente a la cámara alimentó las versiones de un posible romance, por el momento no existe confirmación de una relación afectiva entre ellos. Solo el transcurso de los días determinará si esta colaboración profesional es el inicio de una historia sentimental o simplemente un trabajo conjunto.