La Selección argentina volvió a regalar una noche de emoción y desató una verdadera fiesta en San Juan. Después de imponerse por 3-1 a Suiza en el tiempo suplementario, luego de igualar 1-1 durante los 90 minutos, el equipo de Lionel Scaloni selló su clasificación a las semifinales del Mundial 2026 y volvió a ilusionar a todo el país.

Como ocurrió en cada presentación de la Albiceleste durante la Copa del Mundo, cientos de hinchas siguieron el partido en bares, restaurantes y distintos puntos del microcentro sanjuanino. La Plaza 25 de Mayo y sus alrededores se transformaron en el gran punto de encuentro para vivir el encuentro en familia y entre amigos.

(Foto DIARIO HUARPE)

Apenas el árbitro marcó el final del partido, la celebración estalló. Banderas argentinas, camisetas celestes y blancas, bombos, bengalas de humo y cánticos coparon el corazón de la Capital. A la medianoche, la plaza se convirtió en el escenario de un multitudinario festejo que reunió a personas de todas las edades, unidas por la ilusión de volver a conquistar la Copa del Mundo.

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Los bocinazos, los abrazos y los tradicionales "dale campeón" acompañaron una noche cargada de alegría, mientras los hinchas celebraban un nuevo paso de la Scaloneta rumbo al sueño de la cuarta estrella.

Diario Huarpe estuvo presente para registrar los mejores momentos de la celebración.

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