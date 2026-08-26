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Policiales > Este miércoles

Las fotos de los incendios que mantienen en alerta a Rawson y Pocito

El fuego se extiende por distintos sectores de Pocito y Rawson. Bomberos Voluntarios y de San Juan trabajan para contenerlo.

POR REDACCIÓN

Hace 1 hora
El fuego avanzó en distintos sectores y generó un importante operativo. FOTO: SERGIO LEIVA / DIARIO HUARPE.

Un voraz incendio afecta un corralón de Pocito, donde personal de Bomberos Voluntarios y de San Juan trabaja para controlar las llamas, mientras otros focos también generan preocupación en sectores de Rawson y El Medanito; el viento y la presencia de leña seca complican el operativo y favorecen la propagación del fuego.

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