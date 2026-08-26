Las fotos de los incendios que mantienen en alerta a Rawson y Pocito

Un voraz incendio afecta un corralón de Pocito, donde personal de Bomberos Voluntarios y de San Juan trabaja para controlar las llamas, mientras otros focos también generan preocupación en sectores de Rawson y El Medanito; el viento y la presencia de leña seca complican el operativo y favorecen la propagación del fuego.

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