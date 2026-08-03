Las fotos de Wanda Nara en bikini que causaron cientos de críticas

Wanda Nara quedó en el centro de la escena mediática tras la difusión de una fotografía en bikini que generó debate en las plataformas digitales. El conflicto se originó cuando una usuaria comparó dos imágenes de la empresaria bajo el lema "Foto de ayer y foto de ahora. La señora de los 1000 filtros". Ante la repercusión, la conductora decidió utilizar su perfil en la red social X para desmentir la veracidad del material compartido.

En su descargo, Nara fue categórica al afirmar que "Uno es un video y lo otro es Photoshop de ustedes, los trolls pagos. Amo mi cuerpo". De esta manera, la mediática sugirió la existencia de cuentas organizadas con el fin de desprestigiar su imagen pública.

Por otro lado, la situación judicial de la familia también sumó novedades a través de su abogada, Ana Rosenfeld. La letrada se refirió al fallo en Italia que permitió obtener nuevos pasaportes para las hijas de la empresaria sin el aval de Mauro Icardi. Al respecto, Rosenfeld manifestó que "Estoy muy contenta por la rapidez de la Justicia italiana". También aclaró que "La victoria judicial es de las niñas, nadie festeja la victoria de Wanda" y enfatizó que "La pelea de los adultos tiene que ser dejada de lado. Todos trabajamos activamente para que estas niñas sean escuchadas".

La abogada relató cómo vivieron el momento las menores de edad al enterarse del avance legal. Según su testimonio, "No solamente se pusieron contentas, sino que estábamos almorzando con Wanda y las dos nenas aparecieron con una torta para festejar que tenían sus documentos". Pese a la alegría, Rosenfeld reconoció el impacto emocional del conflicto y señaló que "Espero que esto no sea un trauma. Tienen una mamá maravillosa que ha sabido criar a todos sus hijos". Actualmente, confirmó que las niñas "Tienen terapia para sacar todo ese bloqueo" tras haber relatado situaciones complejas en el expediente.

Finalmente, la representante legal cuestionó la postura del entorno del futbolista durante el proceso judicial en Milán. Sobre los intentos de resolución previos, sentenció que "Es absurdo que la otra parte diga que esto se hubiera resuelto de otra manera, porque bajo ningún punto de vista se pusieron a disposición".