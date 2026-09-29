La Unidad Fiscal San Juan difundió fotografías tomadas durante las tareas realizadas tras el accidente del helicóptero ocurrido en el Parque Provincial Ischigualasto. Las imágenes forman parte del informe sobre los avances de la investigación que lleva adelante la Fiscalía.

Una de las fotografías muestra el fuselaje de la aeronave accidentada, que permanece conservado para los peritajes. También se difundió una imagen con un croquis de distintos sitios donde fueron recolectados restos del helicóptero.

El lugar del impacto

El accidente ocurrió durante la mañana del miércoles 29 de julio de 2026, en la zona denominada Quebrada de La Chilca. El sitio se encuentra dentro del Parque Provincial Ischigualasto y presenta dificultades para su acceso.

Para llegar hasta el lugar fue necesario recorrer aproximadamente 23 kilómetros en vehículos 4x4 desde la entrada del parque y luego otros ocho kilómetros a pie. Las primeras personas llegaron cerca del anochecer y se montó un campamento para mantener la custodia durante la noche y continuar las tareas al día siguiente.

Una investigación que continúa

La Fiscalía informó que hasta el momento la investigación no estableció una causa determinada del accidente. Entre las medidas realizadas se encuentran inspecciones, rastrillajes, peritajes sobre la aeronave, entrevistas a testigos y análisis de dispositivos electrónicos.

La investigación también incluye un peritaje accidentológico destinado a establecer la trayectoria de vuelo y la posible causa del accidente. Además, continúa el trabajo sobre el registrador de datos de vuelo y voces de cabina recuperado entre los restos.

La caja de vuelo

El registrador presenta daños severos provocados por el impacto y será trasladado temporalmente a Estados Unidos. El objetivo es intentar recuperar la información almacenada en el dispositivo.

La National Transportation Safety Board otorgó un turno para comenzar los trabajos el 12 de octubre y estableció como fecha tentativa de conclusión el 20 de octubre. La información que pueda obtenerse será incorporada a la investigación y analizada junto con el resto de los elementos reunidos.

Las fotos del siniestro en Valle Fértil