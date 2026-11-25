Natalie Pérez y Tomás Rottemberg quedaron en el centro de la escena mediática luego de que la actriz decidiera compartir en sus redes sociales un carrete de imágenes sumamente personales. El álbum, que exhibe el gran presente sentimental de la pareja y su costado más romántico, despertó una inmediata ola de comentarios divididos entre los usuarios de la plataforma.

Para acompañar la serie de postales, la artista escribió una dedicatoria cargada de humor y afecto hacia su pareja que decía: “Las vueltas de la vida no las puedo entender, pero qué buenas que están! (Igual que vos, ¿lo dije o lo pensé?)”. En el material fotográfico se los observa abrazados, dándose besos y disfrutando de situaciones cotidianas y relajadas dentro de la privacidad de su hogar.

Sin embargo, la exposición de esta faceta tan cercana no fue bien recibida por todos sus seguidores, quienes cuestionaron la necesidad de hacer público ese nivel de cercanía. Entre los mensajes de desaprobación se destacaron frases como “¿Es necesario publicar este tipo de fotos?” y el consejo de otra internauta que le sugirió: “Aunque no me lo pidas, guardate eso tan lindo solo para vos”.

Otros usuarios optaron por analizar las capturas con sarcasmo y pusieron el foco en una imagen puntual del carrete. En ese sentido, un seguidor comentó entre risas: “Me mata la foto donde edipicamente se duerme tocándole una tet... jajajaja. ¡Pero la culpable es ella que lo sube! ¡No lo suba, señora!”.

A pesar de los cuestionamientos y las burlas, una gran parte del público salió a respaldar el romance y celebró la naturalidad con la que se muestran juntos. Uno de los mensajes de aliento resumió el apoyo de los fanáticos al expresar: “Toquetón el tipo. Hermosa pareja, háganse siempre felices”, dejando en claro que el posteo abrió un intenso debate sobre los límites de la intimidad en el mundo digital.