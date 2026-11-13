El conflicto legal que protagonizan Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un capítulo determinante tras la indagatoria del futbolista en la fiscalía de Tigre. El periodista Mauro Szeta expuso en el ciclo Lape Club Social Informativo los pormenores de las dos horas que el delantero permaneció frente al fiscal, revelando sus declaraciones exactas y el plan de su defensa para derrumbar la imputación por lesiones leves. Al retirarse de la sede judicial, el jugador evitó hacer declaraciones ante los medios presentes y dejó todo en manos de su representante legal, quien expresó a la salida: "Nos vamos conformes".

Durante su exposición ante las autoridades judiciales, el deportista negó de manera rotunda haber ejercido violencia física contra su hija mayor y atribuyó la marca en la pierna de la niña a un antecedente médico previo. Según informó el especialista en temas policiales, las declaraciones centrales de Mauro Icardi en el expediente judicial fueron "No golpeé a mi hija", "No hubo lesión" y "La lesión que tiene en la rodilla es por un problema de meniscos anterior". Esta postura fue respaldada en todo momento por su abogado penalista Francisco Oneto, quien enfatizó que la dolencia de la menor responde a una "operación programada de meniscos".

Uno de los ejes más polémicos de la audiencia giró en torno a las fuertes irregularidades denunciadas por la defensa en los exámenes periciales de la causa. El equipo jurídico del delantero acusó una presunta "manipulación probatoria" al afirmar que "intentaron forzar la prueba en su contra" y reclamó "invalidar la pericia oficial" mediante una exigencia directa: "Quiero que se anule el reconocimiento médico legal. No me dejaron presentar peritos". Para fundamentar este pedido de nulidad, los letrados presentaron cuatro informes médicos con conclusiones totalmente opuestas entre sí.

De acuerdo con los documentos exhibidos en la fiscalía, una médica de Tigre revisó a la menor y constató que no presenta lesiones, diagnóstico que coincidió con el de otra médica de la Policía que también certificó la ausencia de golpes. En contraposición, un médico policial que jamás examinó físicamente a la niña dejó asentado por escrito que "le refirieron" la existencia de lesiones, mientras que el cuarto documento corresponde al reconocimiento médico legal oficial cuya impugnación exige Oneto por haber impedido el control de su perito de parte.

Otro aspecto relevante revelado en el programa televisivo explicó el origen de la restricción perimetral impuesta oportunamente al jugador. En su presentación inicial, Wanda Nara había alertado sobre la supuesta tenencia de armas de fuego dentro de la residencia de Nordelta de su expareja, lo cual activó de forma automática el protocolo de "escala de predicción de riesgo de violencia grave". No obstante, Szeta aseguró que los efectivos policiales allanaron la vivienda sin hallar ningún tipo de armamento, desactivando por completo esa hipótesis de peligro.

Hacia el cierre de la jornada judicial, y frente a una versión del futbolista que según Mauro Szeta "resulta completamente disímil a lo que narró la niña ante trabajadoras sociales y en los mensajes filtrados con su madre", el delantero presentó grabaciones propias para refutar los dichos del entorno de Nara. Asimismo, Francisco Oneto desconoció la validez legal de las entrevistas realizadas por las asistentes sociales y amplió los requerimientos probatorios al solicitar Cámara Gesell para ambas hijas de la expareja, tanto la niña de 11 como la de 10 años, diligencia a la que ya buscan asignarle una fecha concreta.