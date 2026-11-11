El papa León XIV cerró su visita oficial a la Argentina con una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, donde pidió reconciliación, unidad y solidaridad entre los argentinos. En su homilía, puso el foco en las dificultades sociales, recordó al papa Francisco y dejó un mensaje final dirigido a todo el país: “Argentina, levántate y camina”.

Ante una convocatoria estimada en más de dos millones de personas, el Pontífice propuso un camino de cuatro pasos: reconciliación, iluminación a través de la Palabra de Dios, comunión y envío a la misión. A partir de esos ejes, llamó a construir un futuro en el que el amor tenga la última palabra.

Las frases del papa León XIV en Luján

* "Argentina, levántate y camina, ama y haz lo que quieras: si callas, calla por amor; si gritas, grita por amor; si corriges, corrige por amor; si perdonas, perdona por amor".

* "Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente, para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra".

* "Pude ver la riqueza de Argentina, no solo en su geografía sino también en su gente, en cada uno de los encuentros, en las plazas y en las calles, en la creatividad, en la espontaneidad y en la vida que desborda a cada paso".

* "Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, pueden estar viviendo actualmente momentos de Calvario. En esos momentos oscuros, comprendemos los sentimientos de María al pie de la cruz ".

* "Cristo mismo nos invita a su mesa, y en ella somos bienvenidos todos. Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados: los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos".

* "Hoy, en la Casa de nuestra Madre de Luján, mi recuerdo se dirige de manera especial a nuestro querido Papa Francisco, que siempre llevó a la «Patroncita morena» en su corazó”.

* "Madre de Luján: mi Pontificado dio inicio un 8 de mayo, día de tu fiesta. Como millones de argentinos que vienen a tu casa a suplicar tu amparo maternal, yo también quiero cobijarme bajo tu manto ".

* "El Señor también inspira en nuestro Pueblo fiel gestos heroicos de caridad, como el del padre que madruga cada día para llevar el pan a su casa, como la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las largas noches de hospital, como el buen amigo que comparte su tiempo con el que lo necesita".

* "Agradezco a Dios la oportunidad de encontrarme con este pueblo tan querido, que abre sus puertas a todos, que comparte su pan y su música, donde siempre hay un lugar en la mesa para el que llega, un tiempo gratuito para conversar entre mate y mate”