El presidenciable del Frente de Todos llegó a San Juan y dejó frases sobre trece temas. La conferencia, que duró más de media hora, la dio en el hotel Del Bono Park y estuvo acompañado por el mandatario provincial.

Sergio Uñac:

"Es gobernador joven con un potencial enorme en política y estoy seguro de que tendrá mucho que ver con la Argentina del futuro".

Boleta corta:

“Si alguno en las provincias quiere ir con boleta corta, puede hacerlo. Soy respetuoso de la autonomía de las provincias y la política de los dirigentes”.

Sobre su salud:

"Estoy bien de salud. Estoy recuperado".

Aborto:

"Cuando uno asume la responsabilidad de gobernar tiene que asumir que hay un problema. Uno de los problemas que hay que resolver en Argentina es que las mujeres se mueren haciéndose un aborto."

"No es un problema religioso ni moral. Es un problema de la salud jurídica. Si hay que hacer un debate, se hará un debate más profundo. No se puede hacer de cuenta que el problema no existe".

Sobre el alejamiento de Miguel Ángel Pichetto:

"Es su decisión. No lo voy a juzgar"

"Perdimos un senador"

Constitución:

"No tengo ningún interés en cambiar la Constitución. Nunca hablé de reformar la Constitución y no está en mis planes hacerlo".

Justicia:

"Quiero una Justicia que sea propia de un Estado de Derecho, que actúe con total independencia, que tenga jueces honestos y que no respondan al poder político de turno".

Causas procesales de CFK:

"A Cristina nadie la va a condenar. He estudiado todas las causas y sé de lo que estoy hablando".

Jueces:

"Los jueces tendrán que darle explicaciones al Consejo de la Magistratura, no a mí".

"Tengo cero vocación de venganza hacia los jueces, la venganza lo dejó este Gobierno (de Mauricio Macri). No vengo a vengarme ni a vengar a nadie. Vengo a hacer la República que tanto reclaman, pero que todos los días humillan".

Coparticipación:

"Es un tema que hay que debatir entre todos, no es un tema que pueda definir yo solo, la situación es profundamente injusta y uno lo ve en todos lados".

Túnel de Agua Negra:

"Es un proyecto central para un desarrollo equilibrado de la Argentina y para que haya acceso al Pacífico".

Minería:

"La vamos a desarrollar como se hizo en San Juan, de manera responsable".

Desocupación:

"Yo quiero una Argentina con pleno trabajo.Yo quiero una sociedad con una mejor clase media y con más posibilidades de desarrollo social".

Inflación:

"Quiero que la gente sepa lo que va a pagar de luz y de gas el mes que viene, que si va a mandar a sus hijos a colegios privados, lo va a poder pagar".

Conferencia completa: