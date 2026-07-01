Las fuertes críticas a Manu Urcera por ponerle puntaje a las mujeres

La modelo Nicole Neumann enfrentó la controversia generada por su marido, Manu Urcera, a raíz de su reciente paso por el programa Solo con Niki. En este espacio, que la conductora lidera junto a su hermana Geraldine, el piloto automovilístico realizó una comparación numérica sobre la estética de las mujeres que despertó críticas en las redes sociales. Ante la viralización de los fragmentos del video, Neumann aclaró la situación en una entrevista para el ciclo Desayuno Americano de América TV.

La conductora argumentó que el formato del programa propicia un lenguaje informal y afirmó que "quizás, cuando uno está en un streaming te relajás un poco, sentís más que estás en una reunión de amigos y por ahí habló un poco más desde ese lugar, porque creo que todos lo comentan así, como también las mujeres lo hacen con los tipos". Asimismo, restó gravedad al asunto al señalar que "todo el mundo lo hace. A ver, entre amigos es así. Bueno, pero qué es un seis, un ocho, ¿qué sé yo?".

Sobre la posibilidad de haber presenciado diálogos similares, la entrevistada explicó que "no lo sé. No me acuerdo ahora una situación puntual, pero creo que son momentos que se dan entre amigos en la intimidad y por ahí no sonó de lo más lindo".

En lugar de mostrarse ofendida, la modelo interpretó el comentario como una atención hacia ella y sostuvo que "yo creo que al final lo que él quería era resaltar lo mío, decirme un piropo a mí de que me levantaba igual que de linda". Al respecto, concluyó que no encuentra motivos de enojo y afirmó que "no, sé por qué buscarle como el lado malo o algo que me ofenda".

La polémica se originó cuando la pareja repasaba el inicio de su relación en la pantalla. Al recordar su primer encuentro, Urcera manifestó que "cuando la vi la primera vez es más o menos lo que ves acá en la pantalla. Pero lo que te pasa con las mujeres cuando las ves a la noche en el boliche, todas son ocho, nueve, siete cincuenta. Cuando te despertás a la mañana, tres puntos. ¿Qué pasó? En cambio, ella me sorprendía que se levantaba ya nueve puntos". El piloto cerró su intervención elogiando a su esposa y madre de su hijo Cruz al decir que "lo que me sorprendió es la belleza natural, ¿me entendés? Yo le decía a mis amigos: ‘Che, boludo, te levantás a la mañana y es linda’".