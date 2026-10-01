La historia de Las Guerreras K-Pop tendrá un nuevo capítulo, pero esta vez con una diferencia importante: sus protagonistas no llegarán directamente al streaming. Netflix confirmó que la secuela tendrá un estreno cinematográfico amplio, en lo que representa un cambio respecto de la estrategia utilizada con la primera película.

El anuncio fue realizado por Ted Sarandos, co-CEO de Netflix, durante el evento Bloomberg Screentime. El ejecutivo aseguró que, cuando llegue la segunda película, tendrá un lanzamiento en salas “muy amplio”, con una estrategia pensada a escala global.

Del streaming a la pantalla grande

La decisión tiene como antecedente el enorme impacto que tuvo la primera entrega. KPop Demon Hunters, título original de la producción, se convirtió en la película más vista de la historia de Netflix, con más de 500 millones de visualizaciones desde su estreno en junio de 2025, según la propia plataforma.

La película sigue a HUNTR/X, el grupo integrado por Rumi, Mira y Zoey, tres estrellas del K-pop que llevan una doble vida como cazadoras de demonios. La historia combina música, animación, acción y elementos de la cultura coreana.

El éxito también trascendió la plataforma: sus canciones alcanzaron posiciones destacadas en las listas musicales y la película recibió nominaciones a los premios Oscar.

Cuándo llegará la segunda parte

Netflix y Sony Pictures Animation confirmaron oficialmente la realización de la secuela en marzo de 2026. Maggie Kang y Chris Appelhans, directores de la primera película, volverán a estar al frente del proyecto.

El objetivo de lanzamiento que se viene manejando es 2029, aunque la compañía todavía no anunció una fecha exacta. Ese año fue reportado como ventana prevista para la producción, pero algunas fuentes posteriores remarcaron que el calendario definitivo aún no fue confirmado.

Lo que sí quedó confirmado ahora es el cambio en la modalidad de estreno: la secuela tendrá una importante ventana en salas de cine antes de su llegada a Netflix, una apuesta que busca aprovechar el enorme fenómeno generado por la primera película.

Netflix cambia su apuesta

El anuncio marca además una modificación en la estrategia de la plataforma. Netflix históricamente priorizó los estrenos directos en streaming, aunque en los últimos tiempos comenzó a explorar lanzamientos cinematográficos más amplios para algunas de sus producciones.

En el caso de Las Guerreras K-Pop 2, la compañía buscará trasladar a las salas el fenómeno que primero construyó en su plataforma. Para los fanáticos de HUNTR/X, Rumi, Mira y Zoey, eso significará poder volver a ver al grupo en una pantalla grande antes de su posterior estreno en Netflix.