Los productores vitivinícolas de San Juan atraviesan una situación crítica tras las heladas que afectaron los cultivos durante septiembre y octubre. Según las estimaciones actualizadas de la Mesa Vitícola, algunas variedades tempranas sufrieron pérdidas de hasta el 100%, mientras que parte de la uva que logró salvarse se comercializa entre $200 y $330 por kilo, a valores que los productores consideran inferiores a sus costos.

Ante este escenario, los viñateros mantendrán este lunes 16 de noviembre, a las 20, una reunión con el ministro de Producción, Gustavo Fernández, en el departamento San Martín. El objetivo será obtener respuestas concretas a los pedidos de asistencia económica y medidas de emergencia que presentaron al Gobierno provincial.

Nicolás Yanzón, referente de la Mesa Vitícola, explicó a Diario de Cuyo que las pérdidas alcanzan entre el 60% y el 80% en la producción destinada a pasas y uva de mesa. Para la producción vitícola en general, las estimaciones del sector se ubican entre el 30% y el 40%, aunque determinadas fincas y variedades tempranas registraron daños prácticamente totales.

Las heladas y los precios complican a los productores

Las bajas temperaturas registradas desde el 7 de septiembre golpearon a los viñedos en plena etapa de brotación. Las sucesivas heladas comprometieron la campaña 2026/2027 y agravaron una situación económica que ya preocupaba a los productores sanjuaninos.

A las pérdidas productivas se suma la caída de la rentabilidad. Desde la Mesa Vitícola aseguran que los precios de determinadas uvas se encuentran por debajo de los costos, mientras continúan aumentando los gastos de mano de obra, energía, insumos y mantenimiento de las fincas.

Los productores también cuestionan las condiciones comerciales de algunas operaciones, al advertir que existen entregas sin precios previamente definidos, incertidumbre sobre los plazos de pago y dificultades para cobrar la mercadería.

Reclaman medidas urgentes al Gobierno de San Juan

La Mesa Vitícola presentó el 16 de octubre un petitorio de nueve puntos dirigido al gobernador Marcelo Orrego. Entre las principales solicitudes figuran la declaración de emergencia o desastre agropecuario, créditos a tasa cero, aportes económicos para los productores más perjudicados y alivios impositivos.

También reclaman prórrogas de obligaciones financieras, modificaciones en determinados cargos de las facturas eléctricas y condiciones más transparentes para la comercialización de la uva.

Desde el sector sostienen que todavía no recibieron una respuesta escrita al conjunto de los pedidos. Por eso, esperan que la reunión de este lunes permita conocer las medidas que el Gobierno está dispuesto a implementar.

Más de 20.000 hectáreas fueron incluidas en las denuncias

El Gobierno provincial ya inició el procedimiento para avanzar con la declaración de emergencia agropecuaria. Según los relevamientos informados por el Ministerio de Producción, se recibieron 1.393 denuncias correspondientes a 20.139 hectáreas cultivadas.

De esa superficie, más de 7.000 hectáreas presentan daños superiores al 50%, mientras que otras 3.100 registran afectaciones mayores al 80%, de acuerdo con los datos oficiales difundidos previamente.

La reunión de esta noche será una instancia importante para conocer qué medidas concretas podrían recibir los productores afectados, en un contexto marcado por las pérdidas de cosecha, las dificultades de financiamiento y la incertidumbre sobre la próxima temporada.