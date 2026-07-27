Las hijas de Icardi no quieren hablarle y lo bloquearon del celular

Mauro Icardi atraviesa un momento de gran incertidumbre personal en Italia mientras el vínculo con su familia se vuelve más distante. La periodista Paula Varela reveló detalles sobre la imposibilidad del deportista para contactar a sus hijas, señalando que la interrupción en la comunicación se ha vuelto crítica. Según explicó la panelista en el programa Intrusos, los mensajes del futbolista ni siquiera son entregados en los dispositivos de las menores.

Varela describió el escenario actual de forma directa y manifestó que "Hace dos días que Mauro Icardi está bloqueado del teléfono de sus hijas. Hace dos días que está tratando de comunicarse con ellas y no le responden". Esta falta de respuesta generó una preocupación inmediata en el entorno del jugador, quien viajó a territorio europeo acompañado por la China Suárez en medio de una escalada mediática y legal con Wanda Nara.

El origen del conflicto técnico parece estar vinculado al bloqueo de los contactos en las aplicaciones de mensajería. Al respecto, la comunicadora amplió la información indicando que "Le sale un tilde, como cuando te bloquean. Pregunté si estarán enojadas con el padre y me dicen que no creen que las nenas sepan o lo hagan a propósito". Este suceso se suma a la reciente denuncia de la empresaria por el presunto robo de los pasaportes de sus hijas, un hecho que profundiza la crisis del grupo familiar.

La tensión aumenta debido a que Icardi se niega a autorizar la salida de las niñas de Italia, dado que poseen la ciudadanía de ese país. En este marco, desde el círculo íntimo de la madre de las menores deslizaron sospechas sobre la responsabilidad del delantero en la pérdida de la documentación.

Mientras las acusaciones cruzadas continúan, el deportista permanece en el exterior sin poder entablar un diálogo con las niñas, enfrentando un panorama de aislamiento afectivo que se vuelve cada vez más complejo.