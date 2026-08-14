La repavimentación de la Avenida de Circunvalación avanza sobre el anillo externo, en el sector de Concepción, donde las máquinas trabajan actualmente a la altura de la salida hacia calle Tucumán Norte. Según el cronograma previsto, el primer tramo intervenido, comprendido entre las calles Tucumán y Mendoza, estaría terminado en unos 20 días.

La obra contempla la renovación integral de los 32 kilómetros del circuito, además del ensanche de la calzada hasta alcanzar los 10 metros de ancho y la incorporación de 3 metros de banquina pavimentada.

(Foto Sergio Leiva / DIARIO HUARPE)

Cómo avanzan los trabajos

La intervención incluye una renovación completa de la estructura del pavimento. Entre las tareas previstas se encuentran el sellado de juntas, fisuras y grietas, el bacheo con mezcla asfáltica en caliente y la demolición de los sectores de pavimento de hormigón que se encuentren deteriorados.

También se realizará la excavación de los sectores intervenidos, el reacondicionamiento y perfilado de la base granular existente, la construcción de una nueva base de suelo-cemento y, finalmente, la colocación de una nueva carpeta asfáltica.

Restricciones y desvíos

Mientras continúen las obras, habrá restricciones en el anillo externo de Circunvalación. Por este motivo, quienes circulen por ese sector deberán utilizar el desvío habilitado por calle Mendoza.

Los conductores deberán tomar la rampa de salida hacia calle Mendoza, continuar por el lateral de Circunvalación y luego reincorporarse a la avenida mediante la rampa de acceso ubicada después de calle Mendoza. De esta manera, podrán evitar el sector donde se desarrollan los trabajos.

Desde el Ministerio solicitaron a los conductores respetar la señalización preventiva, reducir la velocidad y circular con precaución, tanto para resguardar a los trabajadores como a quienes transitan por la vía.