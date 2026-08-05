Las imágenes de cómo Moyano agarró a la fuerza a su ex que huía desnuda

Un nuevo registro visual aporta detalles sobre el suceso que involucró a Facundo Moyano y Candela Arizaga en la vía pública. Las filmaciones captadas por cámaras de seguridad muestran el trayecto por la Avenida Del Libertador donde la joven de 23 años circulaba en una situación de extrema vulnerabilidad. Según los reportes, transcurrieron más de 24 horas desde que se difundieron los primeros registros del incidente.

El material exhibido recientemente permite observar a Moyano intentando alcanzar a su pareja tras una persecución de cinco cuadras. El periodista Mauro Szeta explicó que las imágenes "Son del momento en el que Facundo Moyano hace contacto con Candela y ella vuelve a escapar. A él se lo ve cansado porque la corrida fue de cinco cuadras. Ella quería subir al colectivo de la línea 64, él la trata de contener, pareciera". En la misma secuencia se aprecia el estado físico de la mujer, sobre lo cual el cronista añadió que "Ella se cae al piso, no se puede mantener en pie".

Un testigo clave del hecho fue Camilo, encargado de un edificio cercano, quien intervino para resguardar a la mascota de la pareja. El acta policial recoge el testimonio inicial de un testigo donde se indica que "observé que por Libertador y Pampa corría una mujer con un baby doll rojo solicitando auxilio a viva voz y detrás de ella corría un masculino, de remera negra, logrando la detención de ambos en Vértiz y Sucre".

La situación legal del exdiputado se originó a partir de las primeras palabras de Arizaga ante el personal de salud a las cinco de la mañana. En esa instancia espontánea, la joven "manifestó ser la novia del masculino, que mientras estaban en su domicilio particular del masculino fue golpeada". Además, la mujer sostuvo en ese momento que "este sujeto la mantuvo dentro de la finca en contra de su voluntad, razones por las que aprovechó una oportunidad para salir en busca de ayuda".

No obstante, la postura de la involucrada cambió tras ser estabilizada en el Hospital Pirovano. En contacto con su abogado, la mujer aseguró que "no pasó nada" y que el hombre "no le pegó", atribuyendo lo sucedido al consumo de sustancias. Por su parte, durante el proceso, Moyano declaró ante las autoridades que su pareja "Tomó alcohol con cocaína y..." lo que habría desencadenado el brote. Al recuperar su libertad, el dirigente expresó que "Está aclarado que..." respecto a su situación judicial.