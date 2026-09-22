El momento en que Cristian “Pity” Álvarez chocó contra otro vehículo en una estación de servicio de La Paternal quedó registrado por las cámaras de seguridad. El músico se encontraba al volante de un Volkswagen Bora cuando realizó una maniobra marcha atrás y rozó un Peugeot 208 que estaba cargando combustible. No hubo personas heridas.

El accidente ocurrió pasadas las 2 de la madrugada de este martes, en una estación ubicada sobre la avenida San Martín al 2400. En las imágenes se observa cómo el Bora realiza la maniobra y termina impactando contra el vehículo que se encontraba junto a uno de los surtidores.

El Peugeot era conducido por un joven de 24 años, quien denunció el episodio y aseguró que su vehículo sufrió daños en ambas puertas y en la parte delantera del lado del acompañante.

Tras el choque, el conductor le pidió los datos a quien estaba al mando del Bora y descubrió que se trataba de Pity Álvarez. Según el parte policial citado por TN, el músico se habría retirado del lugar sin aportar la documentación requerida. Posteriormente, la hermana del cantante se presentó para entregar los papeles solicitados por la Policía de la Ciudad.

Qué dijo el abogado de Pity Álvarez

Sebastián Queijeiro, abogado del músico, explicó que Álvarez había salido de su casa durante la madrugada luego de una situación familiar y que tomó el vehículo para dirigirse hasta la estación de servicio.

El letrado también señaló que Pity no tendría actualmente el registro habilitado para conducir, aunque aclaró que no contaba con información precisa sobre si la licencia estaba vencida o cuál era exactamente su situación.

La Policía de la Ciudad intervino después del accidente y el caso quedó bajo intervención de la Unidad de Flagrancia Norte. Mientras tanto, el conductor del Peugeot realizó la denuncia correspondiente por los daños ocasionados en su vehículo.

El episodio se suma a la situación judicial que atraviesa el músico, quien actualmente enfrenta un juicio por el crimen de Cristian Díaz. A principios de septiembre, además, había sufrido una descompensación durante una de las audiencias y fue trasladado al Hospital Fernández, donde recibió el alta horas después.