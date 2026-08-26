Las imágenes de la inundación que golpeó este miércoles una región montañosa de Nepal muestran la enorme magnitud de una tragedia que mantiene en alerta a las autoridades. La fuerza del agua arrasó viviendas, vehículos, caminos y puentes en distintas localidades cercanas a la frontera con el Tíbet.

Las consecuencias de la riada en Nepal. Foto AP Photo/Niranjan Shrestha.

La zona más afectada es el distrito de Rasuwa, donde la repentina crecida del río Bhote Koshi provocó una corriente de agua y barro que avanzó por el estrecho valle y destruyó todo lo que encontró a su paso. En los videos difundidos desde el lugar pueden verse vehículos arrastrados por la corriente, construcciones destruidas y sectores completamente cubiertos de lodo.

Una mujer es trasladada en una pala mecánica tras ser rescatada. Foto: EFE

Uno de los registros más impactantes muestra cómo la fuerza de la riada alcanza las zonas habitadas y se lleva estructuras e infraestructura. Las imágenes televisivas también muestran un puente metálico siendo engullido por el agua, mientras viviendas y otros edificios quedan rodeados por la corriente.

La localidad de Timure, cerca de la frontera con China, fue una de las zonas más castigadas. También resultaron gravemente afectadas Rasuwagadhi y Syabrubesi, donde mercados, carreteras e instalaciones vinculadas con proyectos hidroeléctricos quedaron destruidos o seriamente dañados.

Una tragedia con cientos de desaparecidos

El desastre dejó hasta el momento al menos 95 muertos, aunque las autoridades advierten que el número podría aumentar mientras avanzan las tareas de búsqueda. Además, cientos de personas permanecen desaparecidas.

Una lista provisional elaborada por las autoridades de turismo de Nepal incluye a 384 viajeros cuyo paradero se desconoce: 291 son extranjeros y 93 son ciudadanos nepaleses. Entre los desaparecidos hay ciudadanos de India, Reino Unido, Malasia, Estados Unidos, Australia, Sudáfrica y Países Bajos.

Las imágenes de la catástrofe también reflejan las dificultades que enfrentan los equipos de emergencia. La destrucción de rutas y puentes dejó sectores incomunicados, mientras el barro y el agua dificultan el acceso de los rescatistas.

Continúa la búsqueda de sobrevivientes

El Ejército y la Policía de Nepal desplegaron equipos de rescate y helicópteros para llegar a las zonas afectadas y buscar a las personas que continúan desaparecidas. Las tareas se desarrollan en condiciones complejas debido al terreno montañoso y a los daños provocados por la inundación.

Mientras continúan los operativos, las autoridades mantienen la alerta ante la posibilidad de nuevas crecidas y deslizamientos. La causa exacta de la riada todavía está bajo investigación. Entre las hipótesis se analiza si un terremoto provocó un desprendimiento que bloqueó el curso de un río y desencadenó posteriormente la violenta crecida. También se investiga la posibilidad de que se haya producido el vaciamiento repentino de un lago glaciar.

La emergencia sigue en desarrollo y las imágenes que llegan desde Nepal permiten dimensionar el impacto de una inundación que, en cuestión de minutos, convirtió sectores habitados de la región del Himalaya en zonas de destrucción.