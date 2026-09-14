Boca presentó este lunes la lista de convocados que viajaron a Brasil para enfrentar a San Pablo por la revancha de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Rodolfo Arruabarrena tendrá varias ausencias, principalmente entre los juveniles que habían tenido minutos durante los últimos partidos.

Lautaro Mendieta, Matías Satas y Rodrigo Bacidalupe no fueron incluidos en la nómina. Los dos últimos habían tenido participación en los recientes encuentros del campeonato local, pero quedaron fuera de la convocatoria tras la recuperación de algunos jugadores del plantel principal.

Satas había debutado como lateral izquierdo ante Mendoza, mientras que Bacidalupe ocupó ese sector en el triunfo frente a Central Córdoba. Ambos deberán esperar una nueva oportunidad debido a la vuelta de futbolistas que estaban lesionados.

Tres regresos importantes

Entre las novedades de Boca se destacan los regresos de Álvaro Montero, Milton Delgado y Malcom Braida. Los tres volvieron a estar a disposición de Arruabarrena y viajaron con el plantel rumbo a San Pablo.

Montero recuperará la titularidad en el arco después de ausentarse del último partido por un viaje de urgencia a Colombia debido al fallecimiento de su abuela. El arquero ya se reincorporó al grupo y está en condiciones de disputar la revancha.

Delgado también superó una distensión muscular en el isquiotibial y regresó a la convocatoria. Su recuperación le permitiría recuperar un lugar en el mediocampo y desplazar a Tomás Belmonte del equipo inicial.

Braida, por su parte, dejó atrás una lesión muscular que le impidió estar disponible en los últimos 2 partidos del torneo local. Su regreso le ofrece al entrenador una alternativa para el lateral izquierdo y reduce la necesidad de utilizar juveniles en esa posición.

El equipo que prepara Arruabarrena

Con los regresos confirmados y las bajas definidas, Boca tendría a Montero; Lozano, Di Lollo, Herrera y Blanco; Ascacibar, Paredes y Delgado; Velasco, Merentiel y Flores.

El conjunto argentino buscará revertir la serie en el Morumbí y conseguir la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. El partido será este martes, en un escenario donde Boca intentará dejar atrás su complicada racha jugando en Brasil.