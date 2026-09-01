La tragedia provocada por las inundaciones y deslizamientos en Nepal y el Tíbet continúa agravándose. El balance actualizado supera los 900 muertos y alcanza a unas 4400 personas desaparecidas, mientras los equipos de emergencia trabajan entre toneladas de barro y estructuras destruidas para encontrar sobrevivientes.

El desastre comenzó el miércoles pasado tras el colapso de un glaciar en la zona del Himalaya. La enorme cantidad de agua y escombros avanzó por los valles y provocó inundaciones repentinas, deslizamientos y graves daños en caminos, puentes y construcciones.

Cientos de trabajadores atrapados

Uno de los principales focos de preocupación se encuentra en los túneles de varias centrales hidroeléctricas de Nepal. Cerca de 900 trabajadores continúan desaparecidos en distintos puntos y se teme que alrededor de 500 puedan estar atrapados dentro de los túneles.

Las tareas de rescate avanzan con enormes dificultades debido a la cantidad de barro que bloquea los accesos. Los equipos utilizan maquinaria, cámaras y sistemas de oxígeno para intentar determinar si todavía hay personas con vida en el interior.

El paso de las horas reduce las posibilidades de encontrar sobrevivientes, aunque los rescatistas continúan trabajando en condiciones extremas.

Más de 21.000 personas participan del operativo

Ante la magnitud de la catástrofe, más de 21.000 efectivos y voluntarios participan de las tareas de rescate y asistencia en Nepal. También se desplegaron helicópteros para llegar a las zonas que quedaron aisladas después de la destrucción de rutas y puentes.

La emergencia también generó una crisis humanitaria. Naciones Unidas estimó que unas 65.000 personas necesitan con urgencia agua, servicios sanitarios y elementos de higiene. Miles de niños y madres también requieren asistencia alimentaria y sanitaria.

La tragedia también golpeó al Tíbet

Las inundaciones y los deslizamientos también afectaron la región del Tíbet, en China. Las autoridades chinas informaron 16 muertos y cientos de desaparecidos, mientras continúan las tareas para recuperar caminos y restablecer las comunicaciones.

En algunos sectores, los equipos de emergencia deben avanzar entre grandes cantidades de barro y zonas con riesgo de nuevos desprendimientos.

Una escuela logró salvar a más de 900 alumnos

En medio de la devastación también se conocieron historias de personas que lograron evitar una tragedia todavía mayor. En una escuela de Bidur, Nepal, una alerta permitió evacuar a más de 900 estudiantes y 16 integrantes del personal apenas minutos antes de que la inundación destruyera el edificio.

Mientras continúan las tareas de búsqueda y asistencia, las autoridades enfrentan uno de los peores desastres registrados en la región. El elevado número de desaparecidos mantiene en vilo a miles de familias, mientras los rescatistas intentan avanzar en las zonas más afectadas.